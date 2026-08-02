Tether engrange 1,5 milliard de dollars de profits au 2e trimestre

Tether vient de publier son attestation trimestrielle pour le deuxième trimestre. L’émetteur de l’USDT affiche 1,5 milliard de dollars de profit net d’exploitation, un excédent de réserves de 4,11 milliards et une capitalisation qui frôle désormais les 184,6 milliards de dollars. Retour sur les chiffres clés.

Un deuxième trimestre solide pour Tether

Tether International, S.A. de C.V. a publié le 31 juillet son attestation pour le deuxième trimestre 2026, préparée par le cabinet BDO. Le rapport confirme la solidité des réserves qui soutiennent l’USDT au 30 juin.

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Sur le trimestre, l’émetteur du premier stablecoin mondial a dégagé un profit net d’exploitation d’environ 1,5 milliard de dollars, tiré par la performance de son portefeuille de bons du Trésor américain et de ses opérations de repo.

Tether Posts Strong Q2 Performance, Generates $1.5B Net Operating Profit, Maintains $4.11B Reserve Buffer, and Expands Gold Holdings to More Than 146 Tons Read more:https://t.co/f1V2fOIYBe — Tether (@tether) July 31, 2026

À la fin du trimestre, les réserves de Tether dépassaient ses engagements d’environ 4,11 milliards de dollars, un matelas de sécurité présenté comme la preuve de la résilience du modèle face à la volatilité observée sur le Bitcoin et l’or.

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Une émission d’USDT en légère hausse malgré un marché baissier

L’offre en circulation d’USDT a continué de progresser, atteignant environ 184,6 milliards de dollars à la fin du trimestre, soit près de 446 millions de dollars de plus qu’à la clôture du premier trimestre. Une progression modeste mais notable, alors que la capitalisation totale du marché crypto s’est contractée sur la période.

Selon les données de DefiLlama, l’USDT représente désormais plus de 60 % du marché des stablecoins, avec une circulation de 183,4 milliards de dollars. La majorité de cette offre est émise sur Tron (89,75 milliards) et Ethereum (74,79 milliards), les deux réseaux historiques du stablecoin.

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Tether affirme par ailleurs avoir accueilli plus de 30 millions de nouveaux utilisateurs sur le trimestre, portant sa base globale à plusieurs centaines de millions de personnes.

Bons du Trésor, or et réduction du prêt garanti

Les réserves de Tether restent centrées sur des actifs liquides de courte durée, principalement des instruments garantis par le gouvernement américain. Tether se présente une nouvelle fois comme l’un des plus grands détenteurs mondiaux de bons du Trésor américain, un argument régulièrement mis en avant par son PDG Paolo Ardoino pour défendre le rôle de Tether dans la pérennité du dollar.

L’entreprise a également réduit son exposition au prêt garanti (secured lending) d’environ 2,38 milliards de dollars, soit une baisse de 15 %. Parallèlement, elle a ajouté 14 tonnes d’or physique à ses coffres, portant ses avoirs à plus de 146 tonnes. Un renforcement continu de son exposition au métal jaune, également accessible aux particuliers via le token XAU₮.

Un audit Big Four toujours attendu

Paolo Ardoino a insisté sur la résilience du modèle, évoquant un trimestre où les actifs de réserve ont été « directement testés » par la volatilité. Le PDG rappelle que l’USDT est resté intégralement couvert tout au long de la période. L’entreprise indique enfin poursuivre son processus d’audit avec un cabinet Big Four, une revendication récurrente destinée à répondre aux critiques historiques sur la transparence de ses réserves.

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Ces résultats interviennent dans un contexte réglementaire tendu pour Tether, notamment aux États-Unis où le GENIUS Act pourrait remodeler le marché des stablecoins d’ici 2028.

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Source : Tether – Résultats Q2 2026

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