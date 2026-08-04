Telegram temporairement banni par Apple : quel impact sur la cryptomonnaie GRAM ?

Tandis qu'Apple a temporairement retiré Telegram de son App Store, la cryptomonnaie GRAM a également subi des secousses. Nous faisons le point sur la situation.

le 4 août 2026 à 12:15.

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Vincent Maire

Telegram temporairement banni par Apple : quel impact sur la cryptomonnaie GRAM ?

Apple retire temporairement Telegram de l'App Store

Ces derniers jours semblent quelque peu tendus pour Telegram, alors que la Russie a émis un avis de recherche international contre Pavel Durov, son cofondateur, la semaine dernière.

Que cela soit lié ou non, Apple a brièvement annoncé lundi avoir retiré Telegram de l’App Store, au motif d’y avoir trouvé du contenu « relatif aux abus sexuels sur enfants ».

Cette mesure a toutefois été de courte durée, puisqu’après avoir indiqué que « le développeur a rapidement retiré le contenu et banni l’utilisateur qui l’avait posté », Apple a levé sa restriction sur l’application de messagerie.

💡 Tout savoir sur la blockchain de Telegram

Dans ce contexte, le token GRAM de la blockchain The Open Network, connu auparavant sous le nom de Toncoin, a brièvement été secoué par la nouvelle. S’échangeant à 1,41 dollar avant l’annonce, l’actif a chuté jusqu’à 1,31, avant de se reprendre par la suite :

Cours du GRAM sur les dernières 24 heures

Cours du GRAM sur les dernières 24 heures

 

En parallèle, les équipes de Telegram ont indiqué sur X que cette affaire était largement exagérée :

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le GRAM s’échange ainsi à 1,38 dollar, en légère baisse de 1,1 % au cours des dernières 24 heures. S’il est presque revenu à son niveau d’avant l’annonce, notons toutefois que le token affiche toujours aujourd’hui une chute de 83,3 % depuis son plus haut historique (ATH) 8,25 dollars le 14 juin 2024.

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Source : Le Figaro, CoinGecko

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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