Telegram temporairement banni par Apple : quel impact sur la cryptomonnaie GRAM ?

Tandis qu'Apple a temporairement retiré Telegram de son App Store, la cryptomonnaie GRAM a également subi des secousses. Nous faisons le point sur la situation.

Apple retire temporairement Telegram de l'App Store

Ces derniers jours semblent quelque peu tendus pour Telegram, alors que la Russie a émis un avis de recherche international contre Pavel Durov, son cofondateur, la semaine dernière.

Que cela soit lié ou non, Apple a brièvement annoncé lundi avoir retiré Telegram de l’App Store, au motif d’y avoir trouvé du contenu « relatif aux abus sexuels sur enfants ».

Cette mesure a toutefois été de courte durée, puisqu’après avoir indiqué que « le développeur a rapidement retiré le contenu et banni l’utilisateur qui l’avait posté », Apple a levé sa restriction sur l’application de messagerie.

💡 Tout savoir sur la blockchain de Telegram

Dans ce contexte, le token GRAM de la blockchain The Open Network, connu auparavant sous le nom de Toncoin, a brièvement été secoué par la nouvelle. S’échangeant à 1,41 dollar avant l’annonce, l’actif a chuté jusqu’à 1,31, avant de se reprendre par la suite :

Cours du GRAM sur les dernières 24 heures

En parallèle, les équipes de Telegram ont indiqué sur X que cette affaire était largement exagérée :

reports of my demise are greatly exaggerated 🍎 — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

À l’heure de l’écriture de ces lignes, le GRAM s’échange ainsi à 1,38 dollar, en légère baisse de 1,1 % au cours des dernières 24 heures. S’il est presque revenu à son niveau d’avant l’annonce, notons toutefois que le token affiche toujours aujourd’hui une chute de 83,3 % depuis son plus haut historique (ATH) 8,25 dollars le 14 juin 2024.

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Source : Le Figaro, CoinGecko

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