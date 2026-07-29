Telegram : La Russie lance un mandat pour terrorisme contre Pavel Durov

La Russie accentue la pression sur Telegram. Les autorités ont inculpé son fondateur, Pavel Durov, pour aide au terrorisme et émis un mandat de recherche international, l'accusant d'avoir laissé sa plateforme servir à des activités liées aux services ukrainiens et à des organisations terroristes.

Moscou inculpe Pavel Durov et lance un mandat international

Le Service fédéral de sécurité russe (FSB), principale agence de renseignement intérieur du pays, a annoncé ce mercredi que Pavel Durov, fondateur de Telegram, avait été inculpé pour aide au terrorisme et placé sur une liste de personnes recherchées à l’international.

🇷🇺 La Russie a annoncé avoir émis un avis de recherche international à l'encontre du fondateur et patron de Telegram Pavel Durov, né en Russie et détenteur de passeports français et émirati, qu'elle accuse de complicité de "terrorisme". pic.twitter.com/q4EcHaCr8j — Agence France-Presse (@afpfr) July 29, 2026

Dans son communiqué, le FSB accuse l’administration de Telegram de ne pas avoir supprimé « de nombreux canaux, discussions et bots » qui seraient « activement utilisés par les services de renseignement ukrainiens, ainsi que par des organisations terroristes et extrémistes » pour préparer des actes de sabotage, de terrorisme et de cyberfraude sur le sol russe. Selon l’agence, ces activités auraient causé « de nombreuses pertes humaines ».

👉 À lire aussi – Telegram relance le token Gram pour remplacer le Toncoin dans une dynamique « Make TON Great Again »

Pavel Durov, né en Russie mais expatrié depuis plusieurs années, avait lui-même annoncé plus tôt cette année qu’une enquête pénale avait été ouverte contre lui par les autorités russes. Il avait alors accusé Moscou de « fabriquer des prétextes » pour restreindre l’accès à Telegram et « supprimer le droit à la vie privée et à la liberté d’expression ».

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Une pression croissante sur l’internet russe

Cette inculpation s’inscrit dans une politique de reprise en main du web par le Kremlin, nettement intensifiée depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. Facebook, Instagram et X sont interdits en Russie, YouTube est fortement ralenti, tandis que Signal et Viber sont bloqués. WhatsApp et Telegram, les deux messageries les plus utilisées dans le pays, subissent désormais des restrictions.

👉 Sur le même sujet – Pavel Durov s’alarme du recul des libertés numériques en ligne

En parallèle, les autorités russes promeuvent une application « nationale » baptisée MAX, présentée comme un guichet unique pour la messagerie, les services publics et les paiements. Ses développeurs reconnaissent ouvertement partager les données des utilisateurs avec les autorités sur demande, et des experts soulignent l’absence de chiffrement de bout en bout.

Un patron déjà sous procédure judiciaire en France

Ce nouveau mandat russe s’ajoute aux ennuis judiciaires de Pavel Durov en Europe. Le fondateur de Telegram avait été arrêté à Paris en août 2024, puis mis en examen dans le cadre d’une enquête française portant sur l’utilisation de sa plateforme pour du trafic de drogue ou la diffusion d’images pédocriminelles. Il reste depuis sous contrôle judiciaire sur le sol français.

👉 À lire aussi – Pavel Durov accuse la France de lui avoir demandé de supprimer des comptes Telegram liés aux élections roumaines

Ces derniers mois, l’entrepreneur a multiplié les prises de parole publiques sur les libertés numériques et la surveillance étatique. Il défend une ligne de plus en plus critique envers les régulateurs européens, tout en poussant Telegram vers l’écosystème crypto via la blockchain TON.

À ce stade, ni Telegram ni Pavel Durov n’ont publié de réaction officielle à l’annonce du FSB.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : Associated Press

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.