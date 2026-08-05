Strategy pourrait de nouveau avoir vendu du Bitcoin (BTC)

À en croire certains mouvements suspects identifiés par Lookonchain, Strategy pourrait avoir procédé à une nouvelle vente de bitcoins. Qu'en est-il ?

le 5 août 2026 à 11:30.

2 minutes de lecture

author image

Vincent Maire

Strategy pourrait de nouveau avoir vendu du Bitcoin (BTC)
Test logo

Bitcoin

64008.1$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Strategy a-t-elle vendu d'autres bitcoins ?

Après avoir entretenu le doute pendant des mois, il est désormais acté que Strategy a intégré l’idée de vendre des bitcoins à intervalles réguliers.

Ce qui est toutefois intéressant à observer, c’est qu’il ne s’agit en aucun cas d’une prise de bénéfices, étant donné que ceux-ci sont actuellement vendus à perte, mais que ces ventes servent à créer une réserve de dollars destinée à couvrir les dividendes de son action préférentielle STRC, alors que cette dernière servait justement... à acheter du BTC.

Au passage, notons aussi que le site Web de l’entreprise a subi une nouvelle mise à jour et que l’historique des achats de bitcoins ne semble plus disponible.

Quoi qu’il en soit, l’entreprise a confirmé cette semaine qu’une vente de 1 638 BTC avait été effectuée la semaine dernière.

Tandis que les analystes de Lookonchain avaient identifié ce mouvement avant la confirmation officielle, ils semblent en passe de réitérer. Et pour cause, le compte X a partagé une série de transactions supposant une nouvelle vente de 1 030 BTC durant la nuit, pour un total estimé à 66,14 millions de dollars :

👉 Dans l'actualité également — Nouvelle vente de Bitcoins pour Strategy - Ce mouvement l'indiquait

Pour vérifier cette observation, il s'agira certainement d'attendre jusqu'à la semaine prochaine, lorsque Strategy publiera éventuellement un formulaire 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour confirmer cette potentielle vente.

En tout cas, les investisseurs en bitcoins ne semblent pas perturbés par l'idée de ces ventes, puisque le prix du BTC reste dans son range du moment, s'échangeant actuellement à 64 200 dollars, en hausse de 1 % sur 24 heures.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège
Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

2670 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur BTC

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

0.49%

64008.1$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Attaque contre les portefeuilles Bitcoin : 4 500 adresses touchées

Attaque contre les portefeuilles Bitcoin : 4 500 adresses touchées

 « Reverse Cramer » vend ses BTC face au risque quantique - Bull run du Bitcoin en approche ?

« Reverse Cramer » vend ses BTC face au risque quantique - Bull run du Bitcoin en approche ?

 Le CAC 40 s'envole vers un nouveau record - Pourquoi ?

Le CAC 40 s'envole vers un nouveau record - Pourquoi ?

 Bitcoin et Clarity Act : le 7 août sera-t-il décisif ? L'analyse de Vincent Ganne

Bitcoin et Clarity Act : le 7 août sera-t-il décisif ? L'analyse de Vincent Ganne