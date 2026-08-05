Strategy pourrait de nouveau avoir vendu du Bitcoin (BTC)

À en croire certains mouvements suspects identifiés par Lookonchain, Strategy pourrait avoir procédé à une nouvelle vente de bitcoins. Qu'en est-il ?

Strategy a-t-elle vendu d'autres bitcoins ?

Après avoir entretenu le doute pendant des mois, il est désormais acté que Strategy a intégré l’idée de vendre des bitcoins à intervalles réguliers.

Ce qui est toutefois intéressant à observer, c’est qu’il ne s’agit en aucun cas d’une prise de bénéfices, étant donné que ceux-ci sont actuellement vendus à perte, mais que ces ventes servent à créer une réserve de dollars destinée à couvrir les dividendes de son action préférentielle STRC, alors que cette dernière servait justement... à acheter du BTC.

Au passage, notons aussi que le site Web de l’entreprise a subi une nouvelle mise à jour et que l’historique des achats de bitcoins ne semble plus disponible.

Quoi qu’il en soit, l’entreprise a confirmé cette semaine qu’une vente de 1 638 BTC avait été effectuée la semaine dernière.

Tandis que les analystes de Lookonchain avaient identifié ce mouvement avant la confirmation officielle, ils semblent en passe de réitérer. Et pour cause, le compte X a partagé une série de transactions supposant une nouvelle vente de 1 030 BTC durant la nuit, pour un total estimé à 66,14 millions de dollars :

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Pour vérifier cette observation, il s'agira certainement d'attendre jusqu'à la semaine prochaine, lorsque Strategy publiera éventuellement un formulaire 8-K auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour confirmer cette potentielle vente.

En tout cas, les investisseurs en bitcoins ne semblent pas perturbés par l'idée de ces ventes, puisque le prix du BTC reste dans son range du moment, s'échangeant actuellement à 64 200 dollars, en hausse de 1 % sur 24 heures.

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