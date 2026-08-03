Strategy n'augmente pas le dividende du STRC et cela pourrait être un signe de faiblesse

Pour le mois d'août, Strategy va maintenir le dividende de son action STRC à 12 % annuels, ce qui pourrait révéler des faiblesses dans la stratégie de l'entreprise. Lesquelles ?

Le dividende du STRC reste à 12 % en août

À plusieurs reprises, nous sommes revenus sur le manque de constance dans les déclarations de Michael Saylor et de Strategy pour se défaire de la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes plongés.

Après avoir promis de ne jamais vendre de bitcoins en finançant ses achats grâce à de la dette et à une dilution de ses investisseurs en actions MSTR, nous ne pouvons que constater que l’entreprise s’est finalement rendue à l’évidence en se défaisant d’une partie de ses avoirs pour financer le dividende de son action préférentielle STRC.

D’ailleurs, concernant cette même action préférentielle STRC, Michael Saylor a relayé vendredi l’annonce de Strategy, selon laquelle le dividende du titre était maintenu à 12 % pour le mois d’août :

Stretch Dividend Rate maintained at 12.00% for August 2026. $STRC pic.twitter.com/HaBpi2vEJa — Michael Saylor (@saylor) August 1, 2026

Vue de l’extérieur, l’annonce peut paraître anodine, mais elle est en réalité lourde de sens. Et pour cause, le document initial du STRC indiquait que la stratégie de l’époque consistait à « ajuster le taux de dividende mensuel régulier de manière à maintenir le cours de l'action STRC à son niveau nominal de 100 $ par action ».

Aujourd’hui, cette stratégie a évidemment été révisée et nous pouvons noter que ce plafonnement pour le mois d’août intervient alors que l’action STRC s’échange toujours sous le niveau des 100 dollars depuis le mois de mai, à raison de 89,46 dollars lors de l’écriture de ces lignes.

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Au fil du temps, nous risquons donc d'assister à de nouveaux changements de points que Michael Saylor vendait comme surs par le passé, dans une tentative de maintenir l'entreprise à flot. Dans ce contexte, les investisseurs particuliers ayant cru à de telles promesses seront les premiers lésés.

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