Strategy a perdu 8,2 milliards de dollars au second semestre

Strategy, l'entreprise dirigée par Michael Saylor, a confirmé une perte nette de 8,22 milliards de dollars pour le deuxième trimestre 2026, très loin des attentes des analystes. La chute du cours du Bitcoin a profondément impacté l'entreprise.

le 31 juillet 2026 à 10:30.

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Marine Debelloir

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Une perte nette colossale pour Strategy

Strategy a publié une perte diluée de 24,45 dollars par action, contre une perte de seulement 2,19 dollars anticipée par le consensus des analystes, soit un écart de plus de 1 000%. L'entreprise indique que la quasi-totalité de cette perte est dûe à une dépréciation de 8,32 milliards de dollars sur ses avoirs en Bitcoin.

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Au-delà du cours du BTC, c'est aussi la conséquence d'une nouvelle norme comptable, la fair-value accounting. Entrée en vigueur en 2025, elle oblige l'entreprise à valoriser sa trésorerie au prix de marché, même sans vente réelle. Le chiffre d'affaires de la partie logiciel a quant à lui progressé de 6,9% sur un an à 122,4 millions de dollars.

Sur le plan du Bitcoin, Strategy a continué d'accumuler des BTC au cours du trimestre, portant ses avoirs à 843 775 BTC à un prix d'achat moyen d'environ 75 500 dollars. C'est une position en moins-value latente compte tenu du niveau actuel du cours.

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L'incertitude règne autour de la stratégie de l'entreprise

Ce trimestre marque aussi un tournant stratégique pour l'entreprise : Strategy a vendu pour la première fois du BTC, alors qu'elle affirmait ne jamais vouloir céder le moindre Bitcoin.

Ce faisant, elle a racheté 1,5 milliard de dollars de dette convertible avec une décote de 8%, tout en portant ses actions préférentielles à 14,4 milliards de dollars, aidées par une émission soutenue de STRC.

Ce trimestre s'inscrit dans une évolution plus large de la gestion financière de Strategy, qui suscite de nombreux doutes de la part des actionnaires. L'entreprise a récemment levé 544,5 millions de dollars via la vente d'actions ordinaires MSTR, pour renforcer sa réserve en dollars et racheter une partie de ses actions préférentielles STRC, dont le cours s'était éloigné de sa parité initiale de 100 dollars.

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L'opération a dilué les actionnaires ordinaires pour rassurer sur la capacité à verser les futurs dividendes. Résultat : le Bitcoin est devenu un levier de gestion de bilan, et plus une réserve intouchable pour Strategy. Une évolution qui sème le doute sur la capacité de l'entreprise à rester "Bitcoin-first".

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Source : Strategy

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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