SpaceX double son chiffre d'affaires... Mais la chute continue en Bourse

SpaceX continue d'impressionner : l'entreprise d'Elon Musk a presque doublé son chiffre d'affaires sur un an, portée par le succès de Starlink et la multiplication des lancements spatiaux. Pourtant l'action de l'entreprise (SPCX) continue de chuter. Comment l'expliquer ?

SpaceX affiche des résultats en forte progression

Selon plusieurs estimations récentes, SpaceX a enregistré une forte croissance de ses revenus au cours des derniers mois. Cette progression repose principalement sur Starlink, son service d'Internet par satellite, qui continue de séduire aussi bien les particuliers que les entreprises et les gouvernements.

Parallèlement, la société enchaîne les lancements de fusées Falcon 9 à un rythme inédit, consolidant sa position de leader sur le marché des lancements commerciaux. Cette activité génère des revenus récurrents et renforce la confiance de nombreux partenaires industriels.

À cela s'ajoutent les investissements autour de Starship, le lanceur lourd destiné aux futures missions lunaires et martiennes. Bien que ce programme ne génère pas encore de revenus significatifs, il représente un pari stratégique majeur pour les années à venir.

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Sur le papier, les indicateurs sont donc au vert : une activité en hausse, des contrats qui s'accumulent et une position dominante dans plusieurs segments du secteur spatial. La piètre performance de l'action de SpaceX peut donc surprendre.

Depuis un mois, le SPCX a perdu 50 % de sa valeur. On observe cependant une remontée nette à la clôture hier, l'action prenant 9 % suite à la publication des résultats.

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Pourquoi les marchés restent prudents sur le SPCX

Plusieurs facteurs expliquent cette situation. Tout d'abord, la valorisation de SpaceX reste particulièrement élevée, ce qui laisse peu de marge à la moindre déception. Les marchés attendent désormais que la croissance actuelle se traduise durablement par une amélioration de la rentabilité.

Ensuite, les dépenses liées au développement de Starship restent considérables. Le programme nécessite des investissements massifs et son calendrier demeure soumis aux autorisations réglementaires ainsi qu'aux résultats des prochains essais. Autrement dit, si le pari est alléchant, il est loin d'être gagné.

Ce contraste entre performances opérationnelles et évolution boursière n'est pas inédit. Les marchés cherchent avant tout à anticiper les résultats futurs plutôt qu'à récompenser les succès passés. Dans le cas de SpaceX, les investisseurs semblent attendre des preuves supplémentaires sur la capacité de l'entreprise à transformer sa forte croissance en bénéfices durables.

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À court terme, SpaceX conserve donc une trajectoire de développement solide. Reste à savoir si cette dynamique finira par convaincre les marchés, qui privilégient pour l'instant la prudence malgré des fondamentaux en nette amélioration.

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Source : TradingView

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