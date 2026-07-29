Solana veut sa part du gâteau des marchés prédictifs - Une concurrence possible pour Polymarket ?

Alors que les principales plateformes de marchés prédictifs poursuivent leurs progressions, la blockchain Solana tente de s’imposer dans la partie avec le projet World. Une stratégie très certainement motivée par le succès phénoménal de Polymarket sur Polygon.

World : le futur Polymarket de Solana ?

Pendant que le marché crypto évolue en plein bear market, les opérations stratégiques se multiplient afin de se préparer au retour espéré des beaux jours, comme dans le cas de la blockchain Solana qui vient de lancer son propre marché prédictif natif, World, opérationnel depuis le début du mois de juillet.

Une décision visiblement appréciée des investisseurs, si l'on considère le retour - certes furtif - de la cryptomonnaie SOL au-dessus des 80 dollars opéré pile au moment de cette annonce officielle. Et pour cause, les perspectives de développement semblent prometteuses, compte tenu de la popularité de cette blockchain.

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Car il faut bien comprendre la portée que pourrait avoir un tel marché, s'il venait à prendre le même chemin que l'emblématique Polymarket, star incontestée de Polygon. En effet, cette plateforme s'impose comme la leader incontestée de son écosystème, selon les données du site DefiLlama, avec une TVL de 350 millions de dollars et des revenus estimés à plus de 3 millions de dollars sur les 7 derniers jours, très (très) loin devant la concurrence.

À l'heure actuelle, Polymarket représente une part de 40 % de la TVL de Polygon (848 millions de dollars) et environ 70 % des frais journaliers perçus au sein de son écosystème. Rapporté à Solana, cela pourrait représenter une valeur totale verrouillée proche de 2 milliards de dollars et des frais presque deux fois supérieurs à ceux de Pump.fun, numéro 1 actuel avec 3,6 millions de dollars sur les dernières 24 heures.

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Solana augmente sa limite de calcul par bloc

De quoi motiver Solana à faire la promotion de cette plateforme on-chain, présentée dans une récente publication sur le réseau X comme non-dépositaire et accessible, car « vos fonds restent dans votre portefeuille jusqu'au moment où vous entrez sur un marché, et lorsqu'un événement est résolu, le règlement est automatique et les gains sont versés instantanément, sans aucun processus de réclamation ni intermédiaire ».

Une formule basée sur le système désormais classique des contrats binaires de type OUI/NON - qui séduit désormais jusque dans les rangs des géants boursiers américains comme le Nasdaq - afin de se positionner sur des événements du monde réel comme les compétitions sportives, le cours des cryptomonnaies, la politique et la culture.

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Dans le même temps, Solana vient d'annoncer il y a quelques heures en breaking news sur son compte X le déclenchement d'une « augmentation de 66 % de la limite de calcul par bloc sur son réseau principal (mainnet) », qui passera de ce fait de 60 millions à 100 millions de Compute Units (CU).

Résultat espéré : un plus grand nombre de transactions complexes dans chaque bloc, un risque de congestion moins important et des frais plus stables. Mais peut-être également l'espoir d'accueillir l'activité de sa plateforme de marchés prédictifs World...

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Sources : Solana, DefiLlama

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