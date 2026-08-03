Un second trimestre compliqué pour le secteur crypto, malgré le succès des marchés prédictifs

Au cours du second trimestre de cette année, le marché des cryptomonnaies a poursuivi sa tendance baissière, avec un décrochage important au mois de juin dernier. Résultat : une capitalisation globale qui a reculé de presque 13 %, alors que les marchés prédictifs poursuivent leur ascension.

Une capitalisation crypto qui baisse de 12,6 %

La tendance est restée morose sur le marché des cryptomonnaies au cours des derniers mois, dans le cadre de ce que les analystes de CoinGecko présentent comme le prolongement d'un repli confirmé pour le troisième trimestre consécutif dans leur dernier rapport complet sur le sujet.

Au cours du second trimestre, la capitalisation globale du secteur a poursuivi sa baisse en ajoutant un recul supplémentaire de 12,6 % (304,8 milliards de dollars) aux pertes déjà enregistrées, pour atteindre le montant de 2 100 milliards de dollars à la fin de cette échéance, qui représente son plus bas niveau depuis septembre 2024.

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La capitalisation du marché crypto recule de 12,6 % au cours du second trimestre

La correction la plus marquée du trimestre est intervenue en juin, sous l'effet combiné d'une Réserve fédérale américaine (Fed) au ton plus restrictif, des revirements autour des tensions entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que d'une vente symbolique de bitcoins par Strategy, déclenchant la plus forte baisse de l'année. CoinGecko

Un montant qui a encore baissé depuis, au point de représenter désormais la somme de 1 870 milliards de dollars, alors que le Bitcoin évolue aux environs des 62 500 dollars.

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Les stablecoins se maintiennent, alors que les volumes spot plongent

Dans le même temps, le marché des stablecoins a enregistré une légère contraction de 4,8 milliards de dollars (-1,6 %) au cours de ce second trimestre avec une capitalisation globale qui a terminé cette période aux alentours des 305 milliards de dollars.

Un recul qui a plus particulièrement touché le stablecoin USDC de Circle, en baisse de 4,8 %, alors que le leader du secteur Tether a vu son USDT afficher une certaine stabilité qui lui a permis d'effacer les sorties enregistrées au cours du premier trimestre, tout en portant sa part de marché à 60 %.

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Une situation plus compliquée du côté des plateformes d'échange de cryptomonnaies, dont les 10 principales ont enregistré un volume de transactions spot de 1 950 milliards de dollars, en baisse de 27,9 % par rapport aux 2 700 milliards de dollars du premier trimestre 2026.

Les 10 principales plateformes crypto enregistrent un volume en baisse de 27,9 %

Les volumes ont atteint un plus bas mensuel de 619 milliards de dollars en mai, avant de rebondir légèrement en juin pour atteindre 695 milliards de dollars. Malgré la tendance baissière, Binance a renforcé sa domination avec une part de marché de 38,7 % au second trimestre. Bybit (10 %) est la seule autre plateforme à afficher une part de marché à deux chiffres, détrônant MEXC. CoinGecko

Du côté des principales plateformes centralisées de contrats perpétuels, la situation semble moins inquiétante avec une baisse de 10 % par rapport au premier trimestre qui permet à ce marché de se maintenir au-dessus des 4 000 milliards de dollars, soit « un niveau toujours supérieur aux moyennes enregistrées au cours des trois premiers trimestres de 2024 ».

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Les marchés prédictifs mènent la danse

Une situation de crise qui ne semble pas concerner les marchés prédictifs, dont le volume notionnel a atteint 113,8 milliards de dollars au deuxième trimestre de cette année, en hausse de 48,7 % par rapport au trimestre précédent.

Un succès à l'origine d'un nouveau record historique enregistré en juin, avec un volume notionnel estimé à 52,8 milliards de dollars qui affiche une progression de 91,9 % par rapport à la moyenne des cinq mois précédents (27,5 milliards de dollars).

Les marchés prédictifs enregistrent des volumes en hausse

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En cause ? Une « concentration de grands événements sportifs depuis la fin du mois de mai » qui a fortement soutenu cette croissance au cours du second trimestre, confirmant le succès important de ces plateformes auprès des amateurs de paris et des investisseurs crypto.

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Source : CoinGecko

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