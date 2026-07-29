Royaume-Uni : le nombre de millionnaires s’effondre, et en France ?

Le Royaume-Uni compterait moins de 450 000 millionnaires en livres sterling, un niveau inédit depuis la crise financière de 2008. En cause, selon l'Adam Smith Institute : la hausse des taux, une fiscalité jugée plus lourde et la suppression du régime des « non-doms ».

Une chute de 7% sur un an selon l’Adam Smith Institute

Le nombre de millionnaires en livres sterling au Royaume-Uni serait tombé à 442 000 en 2025, un plancher inédit depuis la crise financière de 2008. Selon le Millionaire Tracker de l’Adam Smith Institute, ce chiffre représente une baisse de 7% par rapport à 2024.

Le think tank britannique définit ici un millionnaire comme un résident adulte disposant d’au moins un million de livres de patrimoine net, mesuré en prix constants de 2025. Ce périmètre inclut les biens immobiliers, les pensions, les liquidités et les investissements financiers.

Après avoir dépassé le seuil du million de millionnaires en 2020, le Royaume-Uni avait atteint un pic à 1,07 million en 2021. Depuis, la courbe s’est inversée.

🚨 Millionaire Tracker 2026 🚨 ✍️ @M_W_Palmer The ASI’s updated Millionaire Tracker reveals a stark finding: Britain’s millionaire population has halved since 2021. 📉 Where have they gone, and what does their departure mean for the economy? Read more on our website.👇 pic.twitter.com/7UiMhSRpys — Adam Smith Institute (@ASI) July 27, 2026

Plusieurs facteurs expliqueraient ce recul. La hausse des taux d’intérêt a mécaniquement réduit la valeur ajustée de l’inflation des portefeuilles de retraite et de l’immobilier haut de gamme londonien. Le faible taux d’épargne des ménages britanniques ralentit également la constitution de patrimoines.

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Le think tank cite aussi « l’abolition du régime non-dom (non-domiciled individuals, soit les personnes qui résident au Royaume-Uni mais dont le domicile fiscal d'origine est considéré comme situé dans un autre pays, ndlr), un niveau élevé de fiscalité générale et une culture hostile aux créateurs de richesse ». L’institution appelle ainsi le gouvernement à supprimer les droits de succession, à réduire l’impôt sur les plus-values et à réformer le traitement fiscal des non-doms.

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Et en France ?

Concernant la France, les données disponibles dressent un tableau plus nuancé. Selon le Global Wealth Migration Report 2025 de Henley & Partners, la France a enregistré un solde migratoire négatif de 800 millionnaires en 2025, ces derniers s'étant principalement installés en Suisse, en Italie, au Portugal, à Singapour ou aux Émirats arabes unis. Cette étude mesure toutefois uniquement les flux de personnes fortunées entrant et sortant d'un pays, et non l'évolution du nombre total de millionnaires.

Voici les pays qui ont perdu le plus de millionnaires en 2025. La méthodologie du rapport définit un millionnaire comme une personne disposant d'au moins 1 million de dollars d'actifs liquides (cash, actions, obligations, crypto... pas d'immobilier). La France perd 800… pic.twitter.com/WvFaHYcnrv — Cryptoast (@CryptoastMedia) July 29, 2026

À l'inverse, le Global Wealth Report 2026 d'UBS estime que la France a gagné près de 35 000 nouveaux millionnaires en dollars sur la même période. Cette progression s'explique en grande partie par la hausse de la valeur des patrimoines, portée notamment par l'immobilier, les marchés financiers et d'autres actifs, qui a permis à davantage de ménages de franchir le seuil du million de dollars. Les deux études ne sont donc pas contradictoires : il est possible que le nombre total de millionnaires augmente grâce à l'appréciation des patrimoines, tout en enregistrant un départ net de contribuables fortunés vers l'étranger.

Une méthode contestée

Tous ces chiffres doivent toutefois être manipulés avec précaution. Le Royaume-Uni ne dispose pas d’un registre à jour du patrimoine personnel. Le tracker de l'Adam Smith Institute s’appuie donc sur une estimation, en appliquant une distribution de Pareto aux données de patrimoine des ménages de l’ONS. Le think tank reconnaît lui-même que la méthode capture mieux les variations d’une année à l’autre que le niveau absolu.

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L’Adam Smith Institute est par ailleurs un cercle de réflexion classé à droite, historiquement engagé pour les marchés libres et la baisse de la fiscalité. Ses recommandations, favorables aux hauts patrimoines, s’inscrivent dans une ligne éditoriale assumée.

D’autres analyses contestent le récit de l’exode. Le Tax Justice Network rappelle que les 16 500 millionnaires supposés quitter le Royaume-Uni en 2025 représentent moins de 1% du total, un chiffre statistiquement marginal. Des chercheurs pointent également le fait que les statistiques avancées par le cabinet Henley & Partner sont « biaisées », notamment en raison des données utilisées : elles prennent par exemple en compte les profils LinkedIn.

Une enquête du groupe Patriotic Millionaires indique par ailleurs que 80% des millionnaires britanniques se disent favorables à un impôt sur la fortune. Un contrepoint qui rappelle que le débat sur la fiscalité des plus riches, particulièrement suivi en France dans le contexte des discussions sur la taxe Zucman, reste ouvert.

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Sources : Adam Smith Institute, Tax Justice Network, The Conversation

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