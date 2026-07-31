Robinhood, Coinbase, Strategy : La crypto dans une nouvelle ère

Robinhood, Coinbase et Strategy ne se disputent plus seulement le marché crypto. Leurs derniers résultats montrent que la bataille se joue désormais autour des infrastructures, de la tokenisation et du Bitcoin. Trois stratégies différentes qui dessinent les contours de la prochaine phase de l'industrie.

Un trio d’entreprises devenu incontournable pour comprendre la crypto

Pendant longtemps, suivre l’évolution du marché crypto revenait à surveiller le cours du Bitcoin et l’activité des exchanges. Cette époque touche à sa fin. Trois sociétés cotées à Wall Street concentrent aujourd’hui une part croissante des flux, des innovations et de l’attention des investisseurs institutionnels : Robinhood (HOOD), Coinbase (COIN) et Strategy (MSTR).

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Chacune incarne un pan distinct de la convergence entre la finance traditionnelle et les crypto-actifs. Robinhood mise sur la tokenisation d’actions et sa propre blockchain. Coinbase reste le pilier réglementaire du secteur aux États-Unis. Strategy transforme sa trésorerie en machine à accumuler du Bitcoin. Ensemble, ils redessinent ce que signifie « investir dans la crypto » en 2026.

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Robinhood : Une croissance portée par les marchés de prédictions

Robinhood a publié des résultats qui confirment son changement de dimension. Au deuxième trimestre 2026, le courtier a enregistré un chiffre d'affaires record de 1,31 milliard de dollars, en hausse de 32 % sur un an, pour un bénéfice net de 573 millions de dollars (+48 %) et un bénéfice par action de 0,62 dollar.

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Les revenus issus des transactions ont progressé de 44 %, à 776 millions de dollars, principalement grâce à l'explosion des marchés de prédiction, dont les revenus ont été multipliés par plus de dix pour atteindre 156 millions de dollars.

Les revenus des options ont progressé de 29 %, à 342 millions de dollars, tandis que ceux liés aux actions ont bondi de 95 %, à 129 millions de dollars. En revanche, les revenus tirés des cryptomonnaies ont reculé de 38 %, à 100 millions de dollars, témoignant d'un ralentissement de l'activité de trading sur cette classe d'actifs.

Cette baisse n'a toutefois pas remis en cause les ambitions de Robinhood dans l'écosystème crypto. L'entreprise mise désormais sur les infrastructures plutôt que sur le simple courtage de cryptomonnaies. Le lancement de Robinhood Chain, une blockchain de couche 2 dédiée à la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), illustre ce repositionnement.

La société a également déployé ses stock tokens, des jetons représentant des actions américaines, désormais accessibles dans plus de 120 pays via Robinhood Wallet. Cette stratégie s'inscrit dans une vision plus large portée par son PDG Vlad Tenev : faire de Robinhood une plateforme capable de connecter les marchés financiers traditionnels aux infrastructures blockchain et de tirer parti de la montée en puissance des actifs tokenisés.

Coinbase : Cap sur la finance tokenisée

Coinbase défend la même vision stratégique. Dans sa lettre aux actionnaires, le groupe affirme que « tous les actifs du monde finiront par être tokenisés » et se positionne comme l'une des infrastructures appelées à soutenir cette transformation.

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Les résultats du deuxième trimestre reflètent toutefois un contexte de marché plus difficile : le chiffre d'affaires a reculé de 19 % sur un an, à 1,22 milliard de dollars, tandis que l'entreprise a enregistré une perte nette de 359,5 millions de dollars, contre un bénéfice de 1,43 milliard un an plus tôt. Les revenus issus des transactions ont chuté de 22 %, à 559 millions de dollars, sous l'effet du ralentissement de l'activité sur les marchés crypto.

L'annonce de ces résultats a entraîné une forte chute de l'action Coinbase (COIN).

BREAKING: Coinbase stock, $COIN, plunges over -7% after posting weaker than expected earnings. pic.twitter.com/a6ijH7l05V — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 30, 2026

Malgré cette baisse, Coinbase met en avant la diversification de son activité. L'entreprise affirme conserver plus d'actifs numériques que tout autre acteur du secteur, tandis que sa blockchain, Base, concentre désormais plus de 90 % du volume des transactions de stablecoins effectuées par des agents d'IA.

Coinbase revendique également une part de marché record de 10,3 % dans le trading de cryptomonnaies, des revenus issus des marchés de prédiction en hausse de 106 % d'un trimestre à l'autre et une dépendance de plus en plus faible aux seuls revenus de trading, signe de son ambition de devenir une plateforme d'infrastructure pour la finance tokenisée.

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Strategy : Le modèle des trésoreries Bitcoin en question

Strategy, dirigée par Michael Saylor, incarne une troisième voie. L'entreprise a transformé son bilan en une gigantesque réserve de Bitcoin, faisant de son action MSTR un proxy coté permettant de s'exposer au BTC sans en détenir directement. Au terme du deuxième trimestre 2026, elle détenait 846 000 bitcoins, soit environ 4 % de l'offre maximale de Bitcoin, consolidant ainsi son statut de premier détenteur institutionnel au monde.

Les résultats trimestriels illustrent toutefois la volatilité inhérente à ce modèle. Strategy a enregistré une perte nette de 8,22 milliards de dollars, principalement en raison d'une moins-value comptable de 8,32 milliards de dollars liée au recul du prix du Bitcoin.

Dans le même temps, son activité historique de logiciels est restée résiliente, avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,9 %, à 122,4 millions de dollars. L'entreprise a poursuivi sa stratégie d'accumulation en augmentant ses réserves de Bitcoin de 25 % depuis le début de l'année et en levant plus de 17 milliards de dollars pour financer de nouveaux achats.

💡️ Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Le modèle de Strategy a depuis fait des émules. De nombreuses entreprises cotées ont adopté une stratégie similaire de trésorerie en Bitcoin, transformant leur bilan en véhicule d'investissement sur la cryptomonnaie. Cette évolution pose une question de fond aux investisseurs : vaut-il mieux détenir directement du Bitcoin ou investir dans une société dont la valeur dépend en grande partie d'un stock de BTC, amplifié par un recours au financement par actions et par dette ?

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Ce que ces résultats disent du marché crypto

Pris ensemble, les trimestriels de Robinhood, Coinbase et Strategy illustrent la fusion croissante de la finance traditionnelle et de la crypto. La blockchain devient une infrastructure de distribution d’actifs financiers traditionnels, autant qu’un support pour les crypto-actifs natifs.

Pour les investisseurs, cela change la donne. S’exposer à la crypto ne signifie plus seulement acheter du Bitcoin ou de l’Ether (ETH). Cela peut aussi passer par des actions comme HOOD, COIN ou MSTR.

Cette nouvelle ère offre plus d’options aux investisseurs, mais elle ajoute aussi une couche de complexité. Comprendre les liens entre le cours du Bitcoin, la tokenisation, la santé financière des exchanges et les stratégies de trésorerie devient indispensable.

Sources : WuBlockchain, Investing.com, Strategy, Robinhood, Coinbase

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