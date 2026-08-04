Il existe de nombreux indicateurs destinés à surveiller et anticiper les dynamiques éventuelles du Bitcoin. Puis il y a le célèbre analyste financier Jim Cramer, connu pour ses prises de position hasardeuses sur le BTC souvent décrites comme inverses à ce qui va arriver. Et il vient d’annoncer sa volonté de vendre ses bitcoins…

Jim Cramer veut vendre ses BTC au pire moment possible

Depuis le début de l'année, le Bitcoin évolue en tendance baissière, avec un drawdown enregistré depuis son dernier sommet historique qui n'arrive pas à s'extraire des 50 % de pertes imposées à son prix, actuellement situé aux alentours des 63 500 dollars.

Une situation compliquée qui implique désormais de valider enfin le point bas de cycle qui pourra permettre au cours du BTC de rebondir à la hausse. Mais encore faut-il que la capitulation nécessaire intervienne, afin de ne conserver que les détenteurs les plus solides.

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Un point d'inflexion qui pourrait bien avoir trouvé son champion dans la personne de Jim Cramer, célèbre analyste et présentateur de l'émission financière Mad Money sur la chaîne américaine CNBC, qui vient d'annoncer officiellement sa volonté de vendre ses bitcoins au pire moment possible.

En effet, ce spécialiste de la finance connu pour sa relation houleuse avec la plus emblématique des cryptomonnaies a déclaré cette intention lors de l'une de ses récentes émissions. La raison invoquée ? Un risque quantique vis-à-vis duquel il estime que les investisseurs devraient réagir au plus vite.

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Il faut être « paranoïaque » face au risque quantique

Pourquoi un tel sursaut de Jim Cramer au sujet du risque quantique ? Tout simplement car il a reçu le CEO d'IBM, Arvind Krishna, dans son émission Mad Money du 30 juillet dernier. Une interview au cours de laquelle il a déclaré que les investisseurs devraient être « paranoïaques » vis-à-vis de la capacité de l'informatique quantique à remettre en question la cryptographie moderne d'ici trois à quatre ans tout au plus.

Rien de nouveau sous le soleil, en particulier si l'on considère que les développeurs et autres acteurs du Bitcoin se préparent déjà activement à cette échéance. Mais cela a visiblement suffi pour faire paniquer Jim Cramer, qui a annoncé dans la foulée sa volonté de vendre ses BTC.

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Une déclaration alarmiste qui n'a pas eu de véritable impact, si ce n'est de déclencher les moqueries des détenteurs de Bitcoin face à une nouvelle prédiction douteuse du célèbre « Reverse Cramer », plus connu pour sa capacité à prédire l'inverse de ce qui va arriver que pour la justesse de ses analyses.

Certains observateurs vont même jusqu'à expliquer comment cette déclaration de Jim Cramer pourrait devenir le signal d'achat le plus puissant de 2026, alors que le BTC évolue à des niveaux considérés comme très intéressants pour entrer en prévision d'un retour en tendance haussière vers de nouveaux sommets.

À voir si cette capitulation de « Reverse Cramer » tiendra toutes ses promesses...

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Source : Documenting Bitcoin

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