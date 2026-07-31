Quel a été l’impact de la Coupe du monde de foot 2026 sur les cryptos ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 a battu de nombreux records, en termes d’audience et de dépenses publicitaires. Mais qu’en est-il de son impact sur le secteur des cryptomonnaies ? Une interrogation à laquelle un récent rapport de Chainalysis apporte des réponses concrètes. On fait le point...

Une activité record sur les marchés prédictifs

La Coupe du monde de foot récemment organisée par la FIFA aux États-Unis a rencontré un important succès planétaire, avec plus d'1,5 milliard de téléspectateurs sur la durée du tournoi et des dépenses publicitaires estimées à 10,5 milliards de dollars, au point de s'imposer également comme « l'un des plus grands événements sportifs jamais observés en matière d'activité on-chain ».

Un constat réalisé par les analystes de la société Chainalysis dans un récent rapport complet sur le sujet, dont le premier élément significatif indique une activité accrue sur les marchés prédictifs, parfaits pour parier sur le dénouement de la finale, mais également sur le fait de savoir... « si la star portugaise Cristiano Ronaldo, proche de la retraite, pleurerait à l'issue de son dernier tournoi ».

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Une activité qui a généré à elle seule 20 milliards de dollars de volume on-chain sur les marchés prédictifs depuis janvier 2026 - dont 5,7 milliards de dollars uniquement durant le tournoi - en impliquant au total près de 400 000 portefeuilles, dont une part de 55 % a réalisé des bénéfices effectifs.

La Coupe du monde de foot a généré 20 milliards de dollars sur les marchés prédictifs

Le jour où l'Espagne a battu l'Argentine, les parieurs ont généré plus de 300 millions de dollars de volume. Pendant le tournoi, les marchés liés à la Coupe du monde représentaient environ 63 % de l'ensemble des volumes enregistrés sur les marchés de prédiction. Chainalysis

Selon les données recueillies par Chainalysis, moins de 1 % des portefeuilles de parieurs impliqués présentaient des liens avec des activités illicites, pour un total de 5,4 millions de dollars. Ce qui permet d'affirmer que l'immense majorité de l'activité on-chain enregistrée était le fait de supporters légitimes.

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Un retour en force des NFT ?

Selon le rapport de Chainalysis, la Coupe du monde 2026 a également permis de « faire entrer le gigantesque écosystème économique de la FIFA dans l'univers de la blockchain », notamment grâce au succès rencontré par sa plateforme FIFA Collect dédiée à la vente et à l'échange de « collectibles numériques » émis sous forme de NFT.

Une hausse d'activité toutefois présentée comme « modérée » - surtout en comparaison des marchés prédictifs - puisqu'elle a essentiellement impliqué des utilisateurs disposant déjà d'un historique de transactions sur la blockchain, pour un total estimé en dizaines de millions de dollars.

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En effet, l'analyse des smart contracts associés à FIFA Collect sur la blockchain Avalanche révèle la perception de 24 millions de dollars de paiements provenant des collectionneurs de NFT, ayant permis à la FIFA de « percevoir au moins 6 millions de dollars de revenus issus des transactions réalisées sur le marché secondaire ».

Toutefois, cette plateforme dédiée aux NFT a également démontré son utilité en permettant à 100 000 supporters d'obtenir des billets pour les matchs, grâce à l'acquisition d'un « droit d'achat » anticipé, tout en limitant de manière significative les risques de fraude dans le domaine, du fait d'une identification nécessaire par KYC.

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Source : Chainalysis

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