Polymarket signe avec l'ATP Tour pour parier sur le tennis - Les bookmakers ont du souci à se faire

Alors que les marchés prédictifs apparaissent comme le succès du moment en lien au marché crypto, la plateforme Polymarket vient confirmer cette tendance en devenant le fournisseur officiel du principal circuit international de tennis masculin ATP Tour. Jeu, set et match face aux bookmakers ?

Polymarket va permettre de parier en temps réel sur les matchs de l'ATP Tour

Alors que le secteur des cryptomonnaies poursuit sa traversée du désert, les marchés prédictifs apparaissent comme le succès du moment, au point de figurer en tête des résultats obtenus au cours du second trimestre de cette année dans le dernier rapport de CoinGecko.

Une réalité confirmée dans les chiffres, avec un volume mensuel combiné pour les leaders Polymarket - dont la version US affiche une hausse de 54 % - et Kalshi qui vient d’enregistrer un record absolu au cours du mois de juillet, en atteignant un total de 50,6 milliards de dollars, selon les données du site The Block Data.

👉 Pour aller plus loin – Qu'est-ce qu'un marché prédictif décentralisé ou prediction market ?

Le volume mensuel de Polymarket et Kalshi a explosé en juillet

Un succès qui semble donner des ailes à Polymarket, si l'on en croit son récent communiqué de presse au sujet d'un partenariat exclusif avec le fournisseur du principal circuit international de tennis masculin ATP Tour, afin de devenir son marché prédictif officiel.

Un accord qui va permettre à Polymarket de pouvoir prétendre à « l'ensemble des droits exclusifs de diffusion pour tous les matchs de l'ATP Tour et de l'ATP Challenger Tour », tout en permettant à ses utilisateurs américains de « les regarder en direct, en ayant la possibilité de réaliser des opérations de trading sur les marchés prédictifs correspondants ».

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Le tennis : un sport « naturellement adapté aux marchés prédictifs »

Dans les faits, ce partenariat va permettre à Polymarket de passer à la vitesse supérieure en matière de paris sportifs, avec le soutien du leader mondial de la technologie et des données sportives Sportradar qui sera en charge de collecter les statistiques de matchs en temps réel et de fournir un service de lutte contre la fraude.

Les droits ouverts dans le cadre de ce partenariat impliquent la couverture « d'environ 20 000 matchs par saison ATP, incluant les tableaux principaux et les qualifications en simple et en double sur l'ensemble de l'ATP Tour », avec des événements majeurs comme l'Indian Wells, le Miami Open, le Cincinnati Open et les Nitto ATP Finals.

📰 Solana veut sa part du gâteau des marchés prédictifs - Une concurrence possible pour Polymarket ?

Le tennis est naturellement adapté aux marchés prédictifs, avec une dynamique qui bascule point par point, chaque match créant des occasions pour les anticipations d'évoluer en temps réel. En réunissant la diffusion en direct de l'ATP, les données officielles et les marchés prédictifs en un même endroit, l'entreprise crée un produit plus dynamique permettant aux fans de vivre et de négocier sur des marchés liés au jeu à mesure qu'il se déroule. Ari Borod, responsable développement commercial sportif chez Polymarket

Un véritable coup dur pour les bookmakers classiques, d'autant plus avec une plateforme Polymarket réglementée par la CFTC et non par un système de licences de paris sportifs délivrées État par État, en capacité de potentiellement lui permettre de contourner certaines restrictions - comme les limites de mise ou les taxes sur les paris - tout en offrant un service bien plus réactif, directement validé par l'ATP Tour.

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Sources : Communiqué, The Block Data

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