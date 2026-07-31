La plus grande banque d’Espagne mise sur Bitcoin

La plus grande banque d’Espagne, Banco Santander, a révélé une exposition de 4,3 millions de dollars au Bitcoin via l’ETF spot IBIT de BlackRock. Une nouvelle preuve que les institutions traditionnelles continuent de s’ouvrir à la première cryptomonnaie du marché.

Santander détient 4,3 millions de dollars d’exposition au Bitcoin

C’est un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) qui a révélé l’information. Banco Santander, la plus grande banque d’Espagne basée à Madrid, détient désormais 129 615 parts de l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, pour une valeur totale de 4,3 millions de dollars.

Ce positionnement est modeste au regard de la taille du bilan de la banque espagnole, mais il envoie un signal fort. Santander choisit une exposition indirecte, via un produit coté en bourse, plutôt que de détenir directement du Bitcoin (BTC). Une approche prudente, qui évite les contraintes techniques liées à la conservation des clés privées.

Au moment de la publication, le cours du Bitcoin s’échange autour de 63 833 dollars, en baisse de 0,2 % sur 24 heures.

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Openbank, la porte d’entrée crypto de Santander

La démarche s’inscrit dans une stratégie plus large. Depuis un an, Openbank, la filiale digitale du groupe Santander, permet à ses clients d’acheter du Bitcoin et d’autres cryptomonnaies. La banque a également adopté une communication plus ouverte concernant les actifs numériques auprès de sa clientèle.

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Cette exposition via l’IBIT permet à Santander de tester le terrain sans engager de ressources internes lourdes. Une logique que suivent de nombreuses institutions financières traditionnelles depuis l’approbation des ETF Bitcoin spot aux États-Unis en janvier 2024.

JUST IN: 🇪🇸 Spain's largest bank, Banco Santander, reports owning $4.3 million in spot Bitcoin ETFs 👀 pic.twitter.com/HfbuaTc3Fh — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 30, 2026

L’iShares Bitcoin Trust de BlackRock reste le produit crypto le plus performant du secteur. Le fonds gère actuellement 46,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion, selon son site officiel. Un chiffre qui témoigne de l’appétit institutionnel pour une exposition régulée au Bitcoin.

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Plus globalement, l’ensemble des ETF Bitcoin américains cumule aujourd’hui plus de 83 milliards de dollars d’actifs sous gestion, selon les données de CoinGlass. BlackRock, Fidelity et Morgan Stanley figurent parmi les gestionnaires dominants du segment.

Un mouvement institutionnel de fond

Santander n’est pas un cas isolé. Depuis l’approbation des ETF Bitcoin spot en 2024, un nombre croissant de banques, fonds de pension et gestionnaires d’actifs déclarent des positions dans ces produits. La barrière technique de la conservation directe étant levée, le Bitcoin devient un actif plus digeste pour les trésoreries institutionnelles.

Le mouvement rappelle également que les grandes institutions financières européennes s’alignent progressivement sur leurs homologues américaines. Larry Fink, PDG de BlackRock, s’était d’ailleurs récemment déclaré très optimiste sur le marché crypto pour les douze prochains mois.

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Pour les investisseurs français, ce type d’annonce a une portée symbolique. Elle confirme que le Bitcoin s’intègre désormais dans les portefeuilles d’institutions bancaires majeures de la zone euro, même à petite échelle. Reste à voir si Santander choisira, à terme, d’augmenter son exposition ou d’élargir son offre crypto au-delà d’Openbank.

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Source : Bitcoin Magazine

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