Pendant que les États-Unis bannissent les robots chinois, cette pépite s'introduit en bourse

Les États-Unis viennent d'interdire l'importation des robots étrangers. Au même moment, une pépite chinoise de la robotique s'apprête à entrer en Bourse. Simple coïncidence, ou le début d'une vague d'introductions en bourse à ne pas manquer ?

Une entrée en bourse préparée dans la plus grande discrétion

D'après des sources proches du dossier citées par le South China Morning Post, la startup chinoise X Square Robot, basée à Shenzhen et spécialisée dans la robotique d'assistance à domicile, aurait déposé une demande confidentielle d'introduction en bourse (IPO) à Hong Kong.

Elle ne serait pas seule : selon les mêmes sources, deux autres spécialistes chinois de la robotique, AgiBot et Galbot, auraient également déposé des dossiers confidentiels pour une cotation à Hong Kong.

Le point commun de ces entreprises ? Des robots capables de réaliser des tâches du quotidien : X Square a récemment présenté un modèle capable de faire le ménage, de plier du linge ou encore de manipuler des objets fragiles

Il faut toutefois rester prudent : un dépôt confidentiel n'est que la toute première étape d'une introduction en Bourse.

À ce stade, il n'existe ni date de cotation, ni prix, ni prospectus public et rien ne garantit que l'opération aboutisse ni dans quel délai. Reste que ces cotations viseraient Hong Kong, une Bourse accessible depuis la France : de quoi préparer dès maintenant son compte pour ne pas rater le coche si jamais l'IA physique est un secteur dans lequel vous souhaitez investir.

Ouvrir un compte Trade Republic pour anticiper l'arrivée des pépites chinoises de la robotique

La robotique chinoise, une thèse d'investissement difficile à ignorer

Au-delà du seul cas X Square Robot, c'est toute une vague qui se dessine. La Bourse de Hong Kong a connu son meilleur premier semestre depuis 5 ans, avec 210 milliards de dollars de Hong Kong (environ 26,8 milliards de dollars américains) levés et 87 IPO, soit près du double d'un an plus tôt, d'après PwC Hong Kong.

La robotique est au cœur de cet engouement. Unitree Robotics a lancé cette semaine sa procédure de cotation, tandis que Deep Robotics et Leju Robotics préparent la leur. Surtout, un chiffre résume le rapport de force : les entreprises chinoises représenteraient plus de 80 % des robots humanoïdes installés dans le monde l'an dernier, selon Counterpoint Research.

👉 Est-il possible d'acheter l'action Unitree, le leader de la robotique humanoïde ?

C'est précisément cette domination qui aurait poussé les États-Unis à réagir. La semaine dernière, le gouvernement américain a annoncé un blocage des importations de robots « avancés » fabriqués à l'étranger, des humanoïdes aux quadrupèdes en passant par les machines connectées, jusqu'aux aspirateurs-robots. Une mesure défensive qui en dit long sur l'avance prise par la Chine sur l'IA physique.

Le robot Quanta X2 de X Square Robot

Comment se positionner sur cette tendance ?

La première chose à regarder pour investir dans la robotique chinoise, c'est l'accessibilité. Toutes les pépites chinoises ne se valent pas sur ce point. Unitree, Deep Robotics ou Leju visent les Bourses de Shanghai et de Shenzhen, inaccessibles aux particuliers français.

X Square Robot, AgiBot et Galbot ciblent en revanche Hong Kong, une Bourse ouverte aux investisseurs français via des courtiers comme Trade Republic, Interactive Brokers ou DEGIRO.

Ouvrir un compte Trade Republic pour anticiper l'arrivée des pépites chinoises de la robotique

Concrètement, tant qu'aucune de ces IPO n'est confirmée, il n'y a rien à acheter. La bonne approche consiste donc à se préparer : disposer d'un compte déjà ouvert et approvisionné permet de se positionner dès l'arrivée de l'action en Bourse.

Une fois les valeurs cotées, il restera à trancher entre un pari direct sur une entreprise précise et une exposition plus diversifiée au thème de la robotique dans son ensemble.

👉 Découvrez les meilleures actions pour investir dans la rrobotique en 2026

Source : South China Morning Post

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.