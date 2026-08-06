OKX : jusqu’à 5 000 € en USDC offerts jusqu’au 31 août

OKX lance une nouvelle campagne promotionnelle en Europe, permettant aux utilisateurs éligibles de recevoir un bonus pouvant atteindre 5 000 € en USDC. L'offre, valable jusqu'au 31 août, récompense les nouveaux dépôts nets avec un bonus de 8 %, dans le cadre de la stratégie de l'exchange visant à renforcer sa présence sur le marché européen.

le 6 août 2026 à 7:00.

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Mattis Meichler

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Un bonus sur les dépôts pouvant atteindre 5 000 USDC

OKX lance une nouvelle campagne promotionnelle destinée aux utilisateurs européens, dont les Français. Du 6 août au 31 août, la plateforme offre un bonus équivalent à 8 % des dépôts nets réalisés pendant la période, pouvant atteindre 5 000 € par utilisateur.

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Concrètement, un dépôt de 1 000 € donne droit à 80 € de bonus, tandis qu’un dépôt de 62 500 € permet d’atteindre le plafond maximal de 5 000 €. Le versement s’effectue en USDC, le stablecoin émis par Circle et adossé au dollar, dont la capitalisation atteint aujourd’hui 72 milliards de dollars.

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Comment activer l’offre correctement

L’ordre des étapes est essentiel pour bénéficier du bonus. Il faut d’abord activer la campagne depuis son compte OKX, puis effectuer un nouveau dépôt d’au moins 10 € pendant la période promotionnelle. Les dépôts réalisés avant activation ne sont pas comptabilisés.

✅ Notre guide – Top 10 des meilleures plateformes régulées en France (MiCA / PSCA)

La récompense n’est pas versée en une seule fois. OKX répartit le bonus par tranches, avec un versement tous les 14 jours étalé sur 12 mois. Aucune obligation de trader n’est imposée, puisque les fonds restent librement disponibles sur le compte de l’utilisateur.

Attention toutefois, les retraits ou transferts vers un sous-compte ou vers OKX Pay réduisent le solde éligible et peuvent suspendre temporairement les prochains versements. La campagne est par ailleurs cumulable avec les précédentes offres Deposit Match, à condition d’effectuer un nouveau dépôt éligible après l’activation.

OKX poursuit son offensive en Europe

Cette campagne s’inscrit dans la stratégie plus large d’OKX pour capter des parts de marché en Europe depuis l’obtention de sa licence MiCA. La plateforme multiplie les initiatives commerciales, entre distributions de tokens, lancement de nouveaux produits dérivés et campagnes de bienvenue destinées aux utilisateurs venus d’autres exchanges.

La bataille pour attirer les flux en USDC est particulièrement intense sur le vieux continent. Après le retrait forcé de Binance de l’Union européenne, faute d’agrément MiCA, plusieurs plateformes régulées se disputent les capitaux libérés.

✅ Notre guide - Acheter du Bitcoin en France : quelle plateforme choisir ?

La plateforme, qui vise également une introduction en Bourse dans les deux ans, cherche à consolider sa base d’utilisateurs européens. Les campagnes de bonus font partie intégrante de cette dynamique de croissance.

Conditions générales applicables. Cette communication est à caractère marketing et ne constitue pas un conseil en investissement. Les cryptoactifs sont volatils et comportent des risques.

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Source : OKX

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Journaliste passionné par la Blockchain, l'écosystème Web3 et l'Art Digital, je chronique l'évolution de ces secteurs en pleine émergence.

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