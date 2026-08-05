Un officier du LAPD condamné à la prison à vie pour avoir séquestré et volé un détenteur de Bitcoin de 17 ans

Alors que les affaires d’agressions crypto se multiplient, certaines apparaissent comme plus problématiques que d’autres, comme dans le cas de cet ancien officier de la police de Los Angeles (LAPD) condamné à perpétuité pour avoir séquestré un adolescent de 17 ans afin de lui voler ses bitcoins.

Un officier du LAPD condamné pour une affaire d'extorsion crypto

Même si la France apparaît très clairement en tête du classement des pays les plus dangereux pour détenir des cryptomonnaies, avec près de 80 agressions recensées par les forces de l'ordre depuis le début de l'année, d'autres pays subissent également de plein fouet cette flambée de criminalité sans précédent.

Une situation qui vient de positionner les États-Unis sur le devant de la scène, et plus précisément les services de police de l'emblématique ville de Los Angeles - Los Angeles Police Department (LAPD) - dont l'un des anciens officiers vient d'écoper de plusieurs condamnations à perpétuité, assorties d'une peine supplémentaire de 15 ans.

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En cause ? Une affaire d'enlèvement et de séquestration ayant ciblé un adolescent de 17 ans visiblement identifié par le membre des forces de l'ordre comme un détenteur de Bitcoin. Des faits qui remontent à décembre 2024, pour un préjudice alors estimé à 350 000 dollars en BTC.

Une condamnation qui vient d'être confirmée en appel, suite à un procès mené en mars dernier qui avait fait apparaître la gravité des faits, comme par exemple l'utilisation du statut de policier des agresseurs afin de tromper la vigilance de leur victime.

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Une condamnation à perpétuité, accompagnée d'une peine de 15 ans

Dans les faits, cette attaque a impliqué la participation du principal accusé, membre du LAPD, et de deux autres complices afin de s'introduire dans l'appartement de la victime, situé au 18e étage d'une haute tour de Koreatown, pour lui voler le disque dur contenant les clés privées de son stock de BTC.

Une fois entrés dans les lieux, à l'aide du code d'accès obtenu par un ancien locataire complice, les trois criminels ont retenu la petite amie de leur cible en otage à l'aide de menottes directement fournies par la police de Los Angeles, avant de maîtriser l'adolescent pour exiger leur butin.

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Le statut de membre de la police de Los Angeles du principal accusé apparaît très clairement comme une circonstance aggravante ayant conduit à sa condamnation à plusieurs peines de réclusion à perpétuité simultanées, auxquelles s'ajoute une peine de 15 ans, selon les règles applicables en Californie.

Des condamnations qui commencent également à tomber du côté de la France, avec une peine de 10 ans d'emprisonnement prononcée en juin dernier dans le cadre d'une affaire de séquestration commise au mois de mars près de Limoges. D'autres devraient suivre, suite à de nombreuses arrestations effectuées au cours des derniers mois...

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Source : Los Angeles Times

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