Nouvelles agressions de détenteurs de cryptomonnaies - Plus personne n'est à l'abri ?

Les agressions et tentatives de séquestrations se poursuivent sur le territoire français, avec près de 80 cas identifiés depuis le début de l’année. Des opérations criminelles qui peuvent désormais toucher n’importe qui, car elles reposent sur des bases de données devenues obsolètes.

Nouvelle tentative de séquestration crypto dans les Yvelines

La période estivale ne semble pas freiner le nombre d'opérations criminelles menées à l'encontre des détenteurs de cryptomonnaies, en hausse constante depuis le début de l'année au point de comptabiliser désormais près de 80 enlèvements, séquestrations ou extorsions sur cette période.

Dernier cas recensé en ce début de mois d'août, un home-jacking ciblant une commerçante domiciliée à Montigny-le-Bretonneux dans les Yvelines, afin de lui dérober ses cryptomonnaies. Mais les choses vont rapidement tourner court pour les malfaiteurs, lorsque la police va arriver sur les lieux du crime.

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En effet, les forces de l'ordre - désormais en alerte maximale sur ce genre d'affaire - vont recevoir des informations précises au sujet de ce projet de séquestration. Des données suffisamment précises pour leur permettre d'intervenir à l'appartement de la victime alors que les agresseurs étaient encore en train de fouiller les lieux.

Résultat : un jeune homme d'une vingtaine d'années a pu être interpellé, alors que ses deux complices ont réussi à prendre la fuite. Suite à cela, une enquête a rapidement été ouverte pour des faits de tentative de vol en bande organisée, pouvant conduire à une peine de 15 ans de réclusion criminelle.

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Des bases de données volées devenues obsolètes

Une intervention rapide des forces de l'ordre qui peut permettre de rassurer quelque peu les détenteurs de cryptomonnaies, d'autant plus si l'on considère la note confidentielle publiée par la police française au début de cette année afin de tenter de dresser le profil des victimes potentielles d'enlèvements crypto.

Toutefois, un autre problème plus inattendu semble apparaître en lien direct à cette activité criminelle : le fait de reposer sur les bases de données volées certes très précises il y a encore quelques mois, mais désormais devenues en partie obsolètes sur des sujets comme l'adresse des victimes à cibler.

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Une douloureuse expérience vécue par un ingénieur en informatique domicilié dans le Val-de-Marne qui a été ciblé par trois tentatives de séquestrations au cours des six derniers mois, dont la dernière à la fin du mois de juillet.

Serait-il un détenteur de cryptomonnaies très prisé ? Pas du tout. Il aurait tout simplement fait l'acquisition d'un domicile identifié sur l'une des bases de données - désormais devenue obsolète - achetées par les criminels afin de localiser leurs cibles potentielles.

Une réalité qui remet en lumière le problème de la captation et de la gestion des données des détenteurs de cryptomonnaies, alors que la France s'apprête à les échanger avec des dizaines de juridictions extra-européennes via le Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) mis en place au sein de l’OCDE.

De quoi permettre de renouveler rapidement les fichiers des criminels...

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Source : Europe 1

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