Nouvelle vente de Bitcoins pour Strategy - Ce mouvement l'indiquait

Un portefeuille lié à Strategy, la société de Michael Saylor, a transféré 299,84 BTC, soit environ 18,91 millions de dollars, selon la plateforme d'analyse Lookonchain. Aujourd'hui, une vente de 1 638 BTC est confirmée par la société.

Strategy se préparerait à une nouvelle vente

Lookonchain a signalé qu'un portefeuille lié à Strategy avait déplacé 299,84 BTC vers une nouvelle adresse, s'interrogeant sur une possible reprise des ventes par la société de Michael Saylor. Onchain Lens, une autre plateforme d'analyses, a confirmé ce transfert et noté qu'un mouvement on-chain similaire avait été détecté le mois dernier, juste avant que Strategy ne révèle une vente de Bitcoin d'environ 216 millions de dollars.

💡 A lire - Acheter du Bitcoin en France : quelle plateforme choisir ?

Ce genre de transferts précèdent généralement une annonce qui est arrivée aujourd'hui vers 14h au travers d'un tweet de Michael Saylor précisant la vente de 1 638 BTC, l'augmentation de sa réserve de dollars de 250 millions et le rachat de 81 millions de dollars d'actions STRC. Les fonds sont issus de la vente des bitcoins mais aussi de l'émission de nouvelles actions MSTR pour 290 millions de dollars.

Strategy increased its USD Reserve by $250M and repurchased $81M of $STRC. This increased USD Duration by 57 days to 2.3 years and tightened STRC’s BTC Credit by 5 bps. As of 8/2/26, we hold ₿842,138 in our BTC Reserve and $4.0B in our USD Reserve. $MSTR https://t.co/t7bGZJ8Q3o — Michael Saylor (@saylor) August 3, 2026

Données publiés par la société Strategy

50 € en BTC offerts pour un dépôt de 100 € sur Bybit EU

Reprise du scénario de juillet ?

La vente de juillet avait marqué un tournant pour Strategy, qui avait cédé 3 588 BTC à un prix moyen proche de 60 000 dollars, essuyant une perte réalisée de 203 millions de dollars

Cela avait été fait dans le cadre d'une opération liée au financement des dividendes de son action préférentielle perpétuelle STRC. Cette vente avait mis fin à quatre années d'engagement public de Michael Saylor à ne "jamais vendre", une position qu'il avait répétée lors de presque chaque publication de résultats depuis le début de l'accumulation de Bitcoin par Strategy.

Des signaux contradictoires

La communication publique de Strategy autour du Bitcoin est devenue plus difficile à interpréter. La veille de ce nouveau transfert, Michael Saylor avait publié le message "Bitcoin Drive engaged" accompagné du traqueur d'acquisitions de l'entreprise, alimentant les attentes d'un nouvel achat.

Le PDG avait également passé les dernières semaines à démentir une rumeur virale selon laquelle Strategy aurait nouvellement autorisé jusqu'à 5 milliards de dollars de ventes de bitcoin, affirmant que cette autorisation datait en réalité de son cadre opérationnel, le Digital Credit Capital Framework, de fin juin.

Strategy a par ailleurs ajouté 525 millions de dollars à sa réserve de liquidités, portant la couverture de ses dividendes et intérêts à 2,1 ans, contre environ 17,4 mois plus tôt dans l'année.

💡 A lire - « C'était contre-productif d'être trop focalisé sur le BTC » : Saylor reconnaît ses erreurs dans la gestion de Strategy

Il semblerait donc qu'il y ait moins un besoin urgent de vendre du Bitcoin pour financer les dividendes de 12 % de STRC. Strategy détient actuellement 843 775 BTC, acquis pour un total de 63,69 milliards de dollars à un prix moyen de 75 476 dollars par pièce, ce qui en fait la plus importante trésorerie d'entreprise en Bitcoin au monde.

Obtenez 10 $ en BTC en achetant un wallet Ledger pour protéger vos cryptos

Publicité

Source : Lookonchain

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.