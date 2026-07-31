Une nouvelle attaque crypto jugée dans la Somme

Une nouvelle affaire d’extorsion liée à la fuite de données Waltio a été jugée à Amiens. Récit d’une attaque menée par un commando armé dans la Somme.

Une agression déjouée par un détail inattendu

Le tribunal correctionnel d’Amiens a examiné mercredi une affaire illustrant la montée des violences physiques liées à la détention de cryptomonnaies. Un éducateur spécialisé de 26 ans comparaissait pour son rôle dans une tentative de séquestration et d’extorsion visant une habitante d’Ételfay, dans la Somme.

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Les faits remontent au 5 juin. Ce matin-là, la victime rentrait chez elle après avoir accompagné son petit-fils à l’arrêt de bus lorsqu’elle a été surprise dans sa cour par trois hommes cagoulés et armés. Sa petite-fille se trouvait à l’intérieur de la maison au moment de l’attaque.

L’opération a finalement échoué. Selon les éléments rapportés à l’audience, les assaillants ont pris la fuite après avoir été interpellés en ukrainien par la belle-mère de la victime, un imprévu qui aurait suffi à faire douter le commando.

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Une cible identifiée après la fuite de données Waltio

D’après les informations évoquées lors de l’audience, la victime aurait été repérée à la suite de la diffusion, sur le darknet, de données issues de la fuite ayant touché Waltio, l’assistant fiscal français spécialisé dans les cryptomonnaies. La plateforme avait été victime d’une violation de données le 21 janvier dernier, suivie d’une tentative d’extorsion attribuée au groupe « Shiny Hunters », avec près de 50 000 utilisateurs potentiellement concernés.

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Ces fichiers, contenant des informations personnelles d’investisseurs français, auraient permis aux organisateurs de l’attaque de sélectionner des personnes susceptibles de détenir d’importants montants en cryptoactifs. Une mécanique redoutée depuis la fuite, et qui semble désormais se matérialiser sur le terrain.

Le prévenu jugé à Amiens n’était pas présenté comme le commanditaire, mais comme l’un des exécutants recrutés pour l’opération. Il a reconnu avoir accepté d’y participer contre une rémunération de 5 000 euros.

Un mode opératoire qui se banalise en France

Cette affaire s’inscrit dans une série d’attaques physiques visant des détenteurs de cryptomonnaies en France. Séquestrations, enlèvements, agressions à domicile : les cas se multiplient depuis 2024, au point de pousser certaines figures du secteur à renforcer drastiquement leur sécurité, à l’image de Vitalik Buterin lors de l’EthCC à Cannes.

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Le schéma décrit à l’audience est désormais classique. Des commanditaires restent en retrait et recrutent, pour quelques milliers d’euros, des exécutants chargés d’aller sur le terrain. Les victimes sont sélectionnées à partir de données personnelles obtenues via des fuites ou revendues sur le darknet, ce qui rend chaque incident de cybersécurité chez un acteur crypto potentiellement dangereux pour ses utilisateurs.

L’enquête se poursuit afin d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans cette tentative d’extorsion, notamment les instigateurs, qui restent à ce stade inconnus. Pour les investisseurs français, l’affaire rappelle une règle devenue incontournable : limiter l’exposition publique de son patrimoine crypto et rester particulièrement vigilant lorsque des données personnelles ont pu être compromises.

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Source : Courrier picard

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