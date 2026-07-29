Morgan Stanley lance officiellement ses ETP Ethereum (ETH) et Solana (SOL)

Mardi, Morgan Stanley a officiellement annoncé le lancement de ses ETP sur Ethereum et Solana au NYSE Arca. Sont-ce de véritables ETF et que faut-il retenir ?

Les ETP Ethereum et Solana de Morgan Stanley débarquent sur le marché

Au mois d’avril, Morgan Stanley a lancé son ETP Bitcoin baptisé le MSBT, tandis que le mois dernier, la célèbre banque américaine a présenté ses fonds sur le SOL de Solana et l’ETH d’Ethereum. Contrairement à ce qui a été indiqué précédemment, notons d’ailleurs qu’il ne s’agit pas d’ETF, ceux-ci n’étant pas régulés sous l’Investment Company Act de 1940.

Toutefois, ces fonds s’en rapprochent, même s’ils n’offrent pas une exposition directe au cours spot de leur actif sous-jacent, mais plutôt aux indices de CoinDesk.

Quoi qu’il en soit, Morgan Stanley a annoncé mardi le lancement officiel du Morgan Stanley Ethereum Trust (MSSE) et du Morgan Stanley Solana Trust (MSOL), tous deux cotés au NYSE Arca. Avec des frais avantageux de 0,14 %, tous deux promettent de staker une partie de leurs avoirs à l’avenir afin de générer des récompenses de staking.

💡 Est-il possible d'investir dans un ETF Bitcoin en France ?

Pour Amy Oldenburg, responsable de la stratégie des actifs numériques chez Morgan Stanley, ces deux nouveaux fonds répondraient à une demande du marché :

Les actifs numériques deviennent une composante de plus en plus importante des portefeuilles d'investissement diversifiés. Face à l'intérêt croissant de nos clients pour les actifs numériques, nous nous attachons à proposer une gamme de solutions permettant aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles entre les classes d'actifs traditionnelles et décentralisées, tout en respectant les normes de Morgan Stanley en matière de gouvernance, d'infrastructure et de gestion des risques.

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Concrètement, notons toutefois que dans leur ensemble, les ETF Ethereum et Solana peinent à convaincre, à raison de 11,21 et 1,13 milliards de dollars d’actifs sous gestion pour chaque catégorie. Pour le moment, il est encore trop tôt pour juger des performances du MSSE et du MSOL, mais notons qu’à l’heure de l’écriture de ces lignes, le MSBT affiche 390 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Dites adieu aux faibles rendements : investissez dans les ETF

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Source : Communiqué de presse

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