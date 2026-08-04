Le marché des cryptomonnaies s'apprête à absorber une nouvelle vague de déblocages de tokens. Selon les données de Tokenomist, plus de 1,28 milliard de dollars d'actifs seront progressivement ou ponctuellement mis en circulation dans les prochaines semaines. Des projets majeurs comme Solana, Worldcoin, Ethena, Hyperliquid ou Avalanche figurent parmi les plus concernés.

Une vague d’unlocks à 1,28 milliard de dollars

Une nouvelle vague de déblocages de tokens se profile sur le marché crypto. D’après Tokenomist, plus de 1,28 milliard de dollars de tokens vont entrer en circulation via des unlocks ponctuels ou linéaires.

Ces déblocages se répartissent en deux catégories. D’un côté, les unlocks ponctuels, qui libèrent une grande quantité de tokens en une seule fois. De l’autre, les unlocks linéaires, qui étalent la libération sur plusieurs mois de manière progressive.

Tokens Worth Over $1.282B Face Major Unlocks Over the Next Month According to Tokenomist, one-time unlocks exceeding $10 million include HYPE, YZY, PROVE, KAITO, H, ENA, ZRO, CONX, and AVAX. Linear unlocks exceeding $10 million per month include RAIN, SOL, CC, TRUMP, DOGE,… pic.twitter.com/XpibL4rRKC — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 3, 2026

Parmi les tokens concernés par des déblocages ponctuels d’un montant supérieur à 10 millions de dollars figurent HYPE (Hyperliquid), YZY, PROVE, KAITO, H, ENA (Ethena), ZRO, CONX et AVAX (Avalanche).

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Le cas d’Ethena est particulièrement notable. Le protocole prévoit un déblocage de 170,44 millions de dollars destiné aux Core Contributors, ainsi qu’une tranche de 142,03 millions de dollars pour les investisseurs.

Du côté d’Avalanche, un unlock massif de 192,56 millions de dollars pour la Foundation est attendu en septembre. Le cours de l’AVAX se maintient à 6,79 dollars, en recul de plus de 95 % par rapport à son sommet historique.

Le token YZY lancé par Kanye West figure aussi parmi les projets exposés.

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Les unlocks linéaires mensuels dépassent aussi 10 millions

Côté déblocages linéaires supérieurs à 10 millions de dollars par mois, la liste inclut RAIN, SOL (Solana), CC, TRUMP, DOGE (Dogecoin), WLD (Worldcoin), ASTER, ZEC, MORPHO, TAO (Bittensor), AVAX et PUMP.

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Solana concentre l’attention avec deux déblocages majeurs liés à la faillite d’Alameda et de FTX. Le 7 août, ce sont 900,84 millions de dollars qui seront libérés, suivis de 168,60 millions de dollars le 11 août.

Worldcoin (WLD) fait également face à un choc de dilution significatif : plus de 930 millions de dollars de tokens seront débloqués le 5 août, répartis entre la communauté, les investisseurs TFH et l’équipe de développement initial. Un montant colossal pour un projet dont la capitalisation ne dépasse que 1,16 milliard de dollars.

Quel impact pour les investisseurs ?

Les unlocks sont surveillés de près par les traders car ils augmentent mécaniquement l’offre en circulation. Lorsqu’ils concernent des allocations destinées aux équipes, aux investisseurs early ou aux fondations, la probabilité de ventes sur le marché reste élevée, ce qui peut peser sur le prix.

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Toutefois, l’impact réel dépend de plusieurs facteurs. La liquidité disponible, l’appétit des acheteurs et la stratégie de chaque bénéficiaire jouent un rôle central. Certains projets, comme Hyperliquid, ont montré une résilience notable malgré des déblocages passés importants.

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Source : WuBlockchain

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