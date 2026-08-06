Même les crypto-enthousiastes passent aux ETF Bitcoin spot : Wall Street a-t-elle gagné la bataille de l'adoption ?

Après des retraits record au cours des mois de mai et juin, les ETF Bitcoin spot américains ont renoué avec des entrées nettes en juillet. Selon Grayscale, même des investisseurs habitués à conserver eux-mêmes leurs cryptomonnaies adoptent désormais ces produits pour accéder aux avantages de la finance traditionnelle.

Les ETF Bitcoin rebondissent après 8 semaines de sorties nettes

Entre le 15 mai et la première semaine de juillet, les ETF Bitcoin spot américains ont enchaîné 8 semaines de sorties nettes. Au total, 8,25 milliards de dollars ont quitté ces produits au cours de cette période.

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Les flux sont ensuite restés relativement plats, avec environ 140 millions de dollars d’entrées nettes au cours des semaines suivantes. Mais cette semaine tout s'accélère, les ETF ont déjà attiré 626 millions de dollars après 3 séances de cotation.

Évolution des flux nets quotidiens des ETF Bitcoin spot américains.

Avec encore 2 séances à comptabiliser, cette semaine affiche déjà des flux entrants nettement supérieurs à ceux observés depuis le début du mois de juillet. La reprise reste récente, mais la demande pour les ETF Bitcoin retrouve des niveaux plus importants après plusieurs semaines de pression vendeuse.

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Les détenteurs de cryptomonnaies choisissent aussi les rails de Wall Street

Dans une interview accordée à CoinDesk, Krista Lynch, vice-présidente senior des marchés de capitaux ETF chez Grayscale, affirme que des investisseurs « crypto-natifs » utilisent de plus en plus les ETF grâce au mécanisme d’apport et de rachat « in kind » (en nature).

« Nous avons été très agréablement surpris de constater que les investisseurs issus de l’écosystème crypto adoptent les ETF grâce à ce mécanisme “in kind”. [...] Ils peuvent ainsi détenir leurs ETF dans des comptes fiscalement avantageux, préparer leur succession et, comme dans cet exemple récent, diversifier leurs solutions de conservation.

Depuis juillet 2025, la Securities and Exchange Commission (SEC) autorise les participants habilités à créer ou racheter des parts d’ETF « in kind », en transférant directement des Bitcoins ou des Ethers sans imposer une conversion intermédiaire en dollars.

JUST IN: @Grayscale's @Krista_Lynch_ says crypto-native investors are increasingly embracing in-kind crypto ETFs, citing tax-advantaged accounts, succession planning and custody diversification. pic.twitter.com/Qy94phTL6N — CoinDesk (@CoinDesk) August 5, 2026

D’après Krista Lynch, certains investisseurs disposant déjà des compétences nécessaires pour gérer eux-mêmes leurs cryptomonnaies acceptent malgré tout de passer par ces produits. Ils peuvent ainsi loger leur exposition dans des comptes fiscalement avantageux aux États-Unis, préparer une succession ou répartir leur risque entre plusieurs solutions de conservation.

Cette observation reste toutefois une déclaration de Grayscale, un émetteur directement intéressé à l’adoption des ETF. Krista Lynch ne fournit ni volume, ni nombre d’investisseurs, ni méthodologie permettant de mesurer cette tendance. Quelques témoignages isolés vont dans le même sens, et le vol lié à la faille Coldcard peut inciter certains détenteurs à déléguer une partie de leur garde, mais rien ne permet d’établir un mouvement massif de la self-custody vers les ETF.

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Ce choix ne signifie pas nécessairement l’abandon de l’auto-garde. Il montre plutôt que certains détenteurs ne l’utilisent plus comme une solution unique, car une partie des bitcoins peut rester sous le contrôle direct de son propriétaire, tandis qu’une autre exposition passe par un ETF, un courtier et un dépositaire.

La différence reste importante. Détenir des parts d’ETF donne une exposition au prix du Bitcoin et facilite son intégration dans un patrimoine financier traditionnel, mais ne donne ni accès aux bitcoins sous-jacents ni la possibilité de les dépenser sans autorisation. L’auto-garde ne perd donc pas nécessairement du terrain, elle cesse plutôt d’être l’unique solution retenue par certains investisseurs crypto-natifs.

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Source : SoSoValue

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