Mastercard plonge dans les stablecoins avec cette acquisition à 1,8 milliard de dollars

Après avoir bataillé avec Coinbase, Mastercard a finalement acté l'acquisition du spécialiste des stablecoins BVNK. À quoi va servir ce rapprochement ?

Mastercard finalise l'acquisition de BVNK

Depuis plus d’un an, les géants de la finance ont accéléré leur ouverture aux stablecoins, sur fond d’efficacité pour les paiements transfrontaliers.

En tête de liste, Mastercard a multiplié les initiatives et s’est notamment démarqué l’année dernière pour son bras de fer avec Coinbase dans la tentative de rachat de BVNK, un fournisseur d’infrastructure « qui prend en charge les paiements en monnaie fiduciaire et sur la blockchain en coulisses, permettant aux personnes, aux entreprises et aux machines de détenir, de déplacer, de gérer et de convertir de la valeur entre les monnaies fiduciaires et numériques dans un cadre de sécurité, de conformité et d'interopérabilité ».

En mars dernier, nous avions ainsi annoncé que le géant des systèmes de paiement avait remporté la mise, grâce à une offre à 1,8 milliard de dollars.

Lundi, les deux entreprises ont publié chacune un communiqué distinct pour officialiser la finalisation de l’opération.

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Jorn Lambert, le directeur des produits chez Mastercard, voit de ce rapprochement des synergies pertinentes :

Dans un monde multi-monnaies où coexistent monnaies fiduciaires, stablecoins, dépôts tokenisés et autres formes de valeur, le prochain paradigme des paiements sera défini par l'efficacité avec laquelle chaque infrastructure, réseau ou forme de monnaie s'interconnecte et fonctionne. En combinant le réseau mondial de Mastercard avec l'infrastructure blockchain de BVNK et sa technologie native dédiée aux stablecoins, nous pouvons offrir une expérience de paiement plus efficace, plus fiable et plus fluide.

De son côté, BVNK rassure ses clients en expliquant que cela ne change rien pour eux, l’entreprise conservant ses équipes à la suite de cette opération.

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Source : Communiqué

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