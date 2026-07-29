Long ou short en quelques clics : OKX lance le Simple Mode des X-Perps

OKX simplifie l'accès à ses produits dérivés avec les X-Perps en Simple Mode. L'objectif : permettre de prendre une position à effet de levier, à la hausse comme à la baisse, en quelques clics seulement depuis une interface simplifiée. Voici comment fonctionne ce nouveau mode et ce qu'il permet de faire.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec OKX (en savoir plus)

Que change le Simple Mode pour les X-Perps ?

Jusqu'ici, prendre une position à effet de levier sur OKX sur des actions ou des cryptomonnaies demandait de passer par un terminal de trading dédié avec ses carnets d'ordres et ses types d'ordres, ce qui nécessitait quelques connaissances.

Désormais, avec les X-Perps en Simple Mode, OKX propose une autre approche : trader à la hausse comme à la baisse, toujours avec du levier, directement depuis le même écran d'achat et de vente que celui utilisé pour le spot.

L'idée est de retirer la complexité d'un terminal avancé tout en conservant une véritable exposition avec un effet de levier.

Découvrir les X-Perps en Simple Mode sur OKX

Concrètement, le Simple Mode permet de :

Ouvrir et fermer une position en quelques clics et ajuster celle-ci d'un simple swipe ;

Prendre une position à la hausse (long) comme à la baisse (short) ;

Verrouiller son prix d'entrée avant de confirmer : le prix affiché est celui auquel la position s'ouvre, sans slippage. La fermeture fonctionne de la même façon, sauf que vous visualisez directement votre gain ou votre perte ;

Définir un take-profit et un stop-loss au moment même de l'ouverture de la position ;

Régler son levier jusqu'à 10x, avec 3x appliqué par défaut tant que vous ne le modifiez pas ;

Accéder à plus de 80 marchés : cryptomonnaies, actions, matières premières et ETF ;

Régler ses positions en USD, USDC ou USDG.

Une précision s'impose d'emblée : une interface plus simple ne rend pas le trading à effet de levier plus sûr. Le levier amplifie les gains comme les pertes, et ces produits ne conviennent pas à tous les profils.

Notez d'ailleurs qu'OKX impose une évaluation de la connaissance du produit avant de donner accès aux X-Perps, une exigence liée à la nature de ces instruments.

X-Perps d'OKX, qu'est-ce que c'est vraiment ?

Les X-Perps sont les produits dérivés d'OKX. Lancés en avril sur les cryptomonnaies, ils ont été étendus début juin aux marchés traditionnels : ils permettent aujourd'hui de s'exposer, depuis un seul compte, à l'ensemble des grandes classes d'actifs.

Concrètement, il s'agit de contrats à terme (futures) qui suivent le cours de leur actif sous-jacent, avec un effet de levier pouvant aller jusqu'à 10x. Leur intérêt tient d'abord à l'étendue des marchés couverts :

Des actions, avec notamment les Magnificent 7 (Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) et SpaceX ;

Des ETF et indices comme le SPY (exposition au S&P 500, soit les 500 plus grandes entreprises américaines) et le QQQ (les 100 plus grandes valeurs du Nasdaq) ;

Des matières premières : l'or, l'argent, le pétrole WTI et le pétrole Brent ;

Des cryptomonnaies, avec lesquelles le produit a été lancé.

C'est ce qui fait aujourd'hui d'OKX une plateforme vraiment complète pour investir : plutôt que de jongler entre un courtier en actions et un exchange crypto, vous accédez à toutes ces classes d'actifs depuis un seul compte sur OKX.

Autre atout, la disponibilité : là où les marchés boursiers classiques ferment le soir et le week-end, les X-Perps se tradent 24h/24 et 7j/7. Cette offre n'est possible que grâce au positionnement réglementaire d'OKX, qui dispose en Europe des licences MiCA et MiFID II.

Découvrir les X-Perps en Simple Mode sur OKX

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OKX est agréé en tant que prestataire de services sur crypto-actifs (PSCA) en vertu de la réglementation MiCA de l'UE. Disponible uniquement pour les utilisateurs éligibles de l'EEE. Les X-Perps sont des produits à effet de levier : l'effet de levier amplifie à la fois les gains et les pertes, et vous pouvez perdre plus que ce à quoi vous vous attendez. Les crypto-actifs sont volatils et présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

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Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.