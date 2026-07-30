De prophète de l'IA à fauché ? Leopold Aschenbrenner cherche des fonds pour Situational Awareness

Encensé il y a quelques mois comme le « Nostradamus de l'IA », Leopold Aschenbrenner traverse actuellement une tempête. Son fonds spéculatif Situational Awareness, valorisé 20 milliards de dollars, cherche à lever des capitaux en urgence après une chute brutale de ses positions liées à l'intelligence artificielle.

Le fonds star Situational Awareness pris dans la tourmente du krach de l'IA

Le fonds spéculatif Situational Awareness, fondé en 2024 par l'ancien chercheur d'OpenAI Leopold Aschenbrenner, tente de lever de nouveaux capitaux auprès de ses investisseurs existants et de ses prêteurs, après de lourdes pertes essuyées lors de la récente chute des valeurs liées à l'IA.

Le hedge fund a également proposé à certains investisseurs de racheter directement des actifs de son portefeuille. Les discussions sont décrites comme « ad hoc » selon le Financial Times, plutôt que comme une opération coordonnée. Situational Awareness compte parmi ses soutiens les frères Collison (Stripe), l'ancien patron de GitHub Nat Friedman, l'investisseur Daniel Gross et la société de trading Jane Street.

Dans une lettre envoyée à ses investisseurs le 24 juillet, Aschenbrenner reconnaît que le fonds n'a « pas été immunisé » face aux turbulences des marchés, en particulier en Asie, tout en assurant que ce repli a créé certaines des opportunités d'investissement les plus attractives depuis début 2025. Il propose ainsi aux investisseurs de remettre au pot dès le 1er août.

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Des positions massacrées en quelques semaines

Si la récente chute est spectaculaire, il faut toutefois rappeler la précédente euphorie pour Situational Awareness. En effet, le fonds de Leopold Aschenbrenner affichait une performance nette de 439 % sur le premier semestre 2026, un rendement stratosphérique par rapport aux standards de Wall Street. Mais le vent a tourné en ce mois de juillet, avec un Nasdaq 100 en repli de près de 10 % sur le mois et un KOSPI sud-coréen qui a perdu 44 % de sa valeur en 40 jours.

Le compte X Leopold Stock Tracker, qui suit les positions d’Aschenbrenner, estimait le 28 juillet que le fonds avait perdu environ 600 millions de dollars sur une seule séance, avec des baisses marquées sur Bloom Energy (-14,9 %), SanDisk (-11 %), Core Scientific (-9,1 %), IREN (-8,6 %) et Nebius (-4,5 %).

Et sur l'ensemble du mois, le carnage est encore plus net. Selon des estimations partagées par l’analyste Sam Badawi, plusieurs positions clés affichent ainsi des chutes supérieures à 50 % en juillet, dont Sharon AI (-52,65 %), SanDisk (-55,32 %) et Nebius (-46,33 %). Les ex-mineurs de Bitcoin reconvertis dans l'IA ne sont pas épargnés, avec IREN (-35,90 %), Riot (-33,38 %), Hive (-30,36 %) et Core Scientific (-29,19 %).

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Les trois piliers de l'infrastructure IA selon Leopold Aschenbrenner

Derrière ces positions massacrées se cache une thèse structurée à 1 ou 3 ans, articulée autour de trois piliers censés profiter de la vague d'investissements dans l'IA.

Le premier concerne le stockage NAND (une technologie de mémoire flash utilisée notamment dans les disques durs SSD) incarné par SanDisk, qui représentait un peu plus de 10 % du portefeuille après un renforcement d'environ 8 % au premier trimestre. Leopold Aschenbrenner estime que l'utilisation quotidienne des IA (l'inférence) crée une nouvelle demande massive pour ce type de stockage haute capacité.

Le deuxième pilier repose sur l'énergie produite directement sur site, pour contourner les goulets d'étranglement du réseau électrique : Bloom Energy, spécialiste des piles à combustible, est devenue la première ligne du fonds, aux côtés de CoreWeave.

Le troisième pilier, le plus emblématique, transforme les ex-mineurs de Bitcoin (comme Core Scientific, IREN, Riot ou Hive) en colonne vertébrale du cloud IA, en s'appuyant sur leurs contrats d'électricité longue durée et leurs sites déjà raccordés à plusieurs centaines de mégawatts. Le Financial Times classe d'ailleurs Nebius et Sharon AI dans la catégorie des « neoclouds », ces nouveaux hébergeurs GPU qui court-circuitent AWS d’Amazon, Microsoft Azure et Google Cloud.

C'est précisément cette concentration sur trois secteurs corrélés qui explique l'ampleur des pertes de juillet pour Situational Awareness, chaque pilier ayant été frappé simultanément par la correction. On notera que ce cas du fonds d’Aschenbrenner s'inscrit toutefois dans une tendance plus large : les dirigeants d'entreprises américaines ont vendu 11 fois plus d'actions qu'ils n'en ont acheté au premier semestre 2026, signe d'une prudence croissante face aux valorisations élevées du secteur IA.

Leopold Aschenbrenner's fund has lost roughly $600,000,000 in a single session today But he's still up over 1,000% on most of these positions from his entry and his puts are printing: • Bloom Energy, $BE, -$210,000,000 (-14.9%)

• SanDisk, $SNDK, -$180,000,000 (-11.0%)

• Core… pic.twitter.com/apL862fyLH — Leopold Stock Tracker (@LeopoldTracker_) July 28, 2026

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L'effet de levier, arme à double tranchant

Selon le Financial Times, Situational Awareness a massivement recouru à l'endettement pour amplifier ses paris. Une stratégie d’effet de levier payante en phase de hausse, mais destructrice dès que le marché se retourne. Le fonds compte plusieurs grandes banques de Wall Street parmi ses prime brokers (des banques d’investissement qui offrent un ensemble de services aux gros investisseurs).

Parmi ses positions les plus importantes lors de son dernier dépôt réglementaire auprès de la SEC (formulaire 13F), on constate qu’Oracle et AMD ont chacune reculé d'environ 20 % ce mois-ci.

On notera également que la structure du fonds reste étonnamment légère pour un tel volume d'actifs : seulement quatre professionnels de l'investissement et huit employés au total. Aschenbrenner a 24 ans et n'avait aucune expérience de trading avant de lancer le fonds. Il s'appuie sur ses propres convictions concernant l'avenir de l'IA, formulées dans son essai « Situational Awareness » publié en 2024. L'ancien chercheur d'OpenAI mise désormais sur des catalyseurs à venir au second semestre 2026, dont une possible introduction en Bourse d'Anthropic (Claude), pour redresser la barre. Reste à savoir si ses investisseurs auront la patience et le capital nécessaires.

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Sources : Financial Times, LeopoldTracker_ sur X, Sam_Badawi sur X, TIKR, Hedgeweek, Ecconomi, Barchart, eToro

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