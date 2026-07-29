« Le pays s'est transformé en casino » : le KOSPI sud-coréen s'effondre de 44% en 40 jours

La Bourse sud-coréenne vient de subir un choc historique ces dernières semaines. L’indice KOSPI (Korea Composite Stock Price Index) a chuté de 44% depuis son sommet du 19 juin 2026, effaçant près de 2 000 milliards de dollars de capitalisation. Un krach dopé par les ETF à effet de levier, qui rappelle furieusement les excès habituellement reprochés au marché crypto.

Les montagnes russes de volatilité sur les actions sud-coréennes finissent en krach

Les chiffres sont impressionnants car, en 40 jours seulement, l’indice KOSPI a perdu 44% de sa valeur. Ce sont ainsi environ 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont partis en fumée dans cet intervalle. Pour donner un ordre d’idée, c’est presque l’équivalent de la valorisation totale du marché des cryptomonnaies (Bitcoin compris donc), qui est d’environ 2 280 milliards de dollars actuellement.

Sur le seul mois de juillet, l’indice de référence sud-coréen a perdu près de 35% de sa valeur. Un effondrement d’une telle sévérité que des coupe-circuits ont dû être déclenchés à plusieurs reprises, pour tenter de freiner l’hémorragie. Selon les statistiques présentées par le média chinois 36Kr, le volume total des liquidations forcées sur le marché sud-coréen a atteint 2 300 milliards de wons (environ 1,55 milliard de dollars) entre mai et le 14 juillet.

Face à l’ampleur du désastre, le ministère des Finances sud-coréen a annoncé un plan de stabilisation du marché. Le ministre Koo Yun Cheol a même présenté ses excuses publiques, un geste rare dans la finance asiatique.

Absolutely incredible. In an unprecedented move, South Korea's stock market just collapsed -44% in 40 days, erasing -$2 trillion in market cap. Now, South Korea's finance ministry has announced plans to "stabilize" the market. What is happening? Let us explain. (a thread) pic.twitter.com/kyur0Y7S4O — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) July 29, 2026

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

« Le pays s’est transformé en casino »

La formule est signée Lee Jongwook, député du People Power Party, lors d’une audition parlementaire. « Ces produits n’auraient jamais dû être autorisés sur le marché. Je considère cela comme un échec des politiques publiques », a-t-il ajouté.

Le coupable désigné ? Les ETF à effet de levier x2 sur les actions individuelles, notamment ceux adossés à Samsung Electronics et SK Hynix. Ces fonds avec effet de levier avaient en plus été lancés en mai, en pleine euphorie autour de l’intelligence artificielle. À leur pic, ces produits à la volatilité démultipliée auraient ainsi représenté plus de 70% du volume d’échange quotidien.

Un niveau de spéculation qui n’a rien à envier aux memecoins les plus délirants. Eric Balchunas, analyste ETF chez Bloomberg, nuance toutefois. Car « la folie sur l’IA a suscité un intérêt massif pour les fabricants de puces mémoire ».

“The country has turned into a casino,” People Power Party lawmaker Lee Jongwook told Koo during the hearing. “These are products that should never have been allowed onto the market. I consider this a policy failure.” - South Korea politicians are using the 2x ETF to hammer… pic.twitter.com/3DFFuZFxl7 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 29, 2026

👉 Sur le même sujet – Corée du Sud : 1,5 milliard de dollars perdus à cause de l’effet de levier

Trader les actions aux meilleurs prix sur IG.com

Une correction du KOSPI qui vient après une euphorie démesurée

Malgré ce krach spectaculaire, il faut remettre les choses en perspective. L’indice KOSPI affiche ainsi encore une performance positive d’environ +27% depuis le début de 2026, même après la violente chute de ces dernières semaines. Car la hausse préalable avait été telle, portée par la bulle IA et les semi-conducteurs, que l’indice avait dépassé les +120 % depuis le début d’année lors de son ATH (plus haut historique) du 19 juin 2026. Par rapport à juillet 2025, le KOSPI est toujours en hausse de 74 %.

Un schéma que les investisseurs crypto reconnaîtront instantanément. Une euphorie extrême, un actif surchauffé, puis un dégonflement violent lorsque le levier se retourne contre les acheteurs.

Le KOSPI est aussi structurellement fragile en lui-même. Samsung Electronics et SK Hynix pèsent à eux seuls entre 50 et 60% de l’indice, une concentration jugée anormale pour un marché développé. Cette concentration extrême amplifie mécaniquement les mouvements de l’indice, en particulier lorsque la folie sur l’ IA a poussé l’ensemble des flux d’investissement vers les mêmes valeurs technologiques.

Commencez à investir dans l'IA avec le PEA de XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Quand les actions battent la crypto sur le terrain de la volatilité

La leçon est cinglante pour les acteurs et investisseurs boursiers de Corée du Sud. Le marché des cryptomonnaies est régulièrement pointé du doigt comme le Far West de la finance, un marché ouvert 24h/24 et 7j/7 où les liquidations en cascade rythment régulièrement la vie des traders. Pourtant, un marché actions traditionnel, dopé aux produits à effet de levier, peut subir une correction à une rapidité que même Bitcoin (BTC) n’a pas connue lors de ce présent cycle.

Car à titre de comparaison, ce n’est pas en 40 jours mais en environ 4 mois que Bitcoin a chuté de 52% depuis son ATH d'octobre 2025 (à plus de 126 000 dollars) jusqu'au point bas de février 2026. Le KOSPI, lui, a donc encaissé sa chute bien plus rapidement. Le phénomène illustre d’ailleurs un certain déplacement de la spéculation, car une partie des traders crypto s'est tournée vers les actions IA, et la mécanique reste la même. Levier, FOMO, liquidations : la spéculation change de cible, mais les résultats sont les mêmes.

👉 Sur le même sujet – Chute des actions liées à l’IA : est-ce le bon moment d’investir ?

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Sources : The Kobeissi Letter, 36Kr, Eric Balchunas

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.