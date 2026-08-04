Le CAC 40 s'envole vers un nouveau record - Pourquoi ?

Le CAC 40 a inscrit un nouveau record historique ce mardi 4 août, grimpant jusqu'à 8 669,69 points en début de séance, avant de se stabiliser autour de la mi-journée. D'où vient cette envolée ?

Records du CAC40 au début du mois d'août

Ce nouveau sommet n'est pas isolé : il prolonge une série de records entamée la veille, lundi 3 août, lorsque le CAC 40 avait déjà clôturé en hausse de 1,22 %, à 8 613,82 points. Le CAC 40 est dans une forme olympique depuis quelques jours.

Plusieurs facteurs alimentent cette tendance haussière. Tout d'abord, un contexte géopolitique moins tendu : les investisseurs sont dans l'expectative quant à l'évolution de la situation au Moyen-Orient, après que Donald Trump a évoqué une reprise rapide des négociations avec l'Iran... Ce qui a fait reculer les cours du pétrole la veille. Mécaniquement, les indices européens ont bondi de soulagement.

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Du côté des entreprises, les publications de résultats jouent un rôle clé dans la hausse. Bayer s'est adjugé plus de 4 % après avoir annoncé une hausse surprise de son bénéfice d'exploitation trimestriel, tandis que BP a publié un bénéfice en forte progression au deuxième trimestre.

Sur la place parisienne spécifiquement, les valeurs technologiques Soitec et STMicroelectronics ont bondi respectivement de 6,1 % et 3,4 %, portées par les excellents résultats de l'américain Palantir. Sans surprise, le marché a un appétit vorace pour tout ce qui touche à l'IA.

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Les secteur qui sont plutôt en souffrance

Le tableau n'est cependant pas uniforme. Le secteur aérien souffre : Lufthansa a chuté de 10 % après avoir présenté des prévisions prudentes pour 2026, visant désormais un bénéfice d'exploitation en recul de plus de moitié de cet indicateur au deuxième trimestre.

Dans le même sillage, Air France-KLM a abandonné 3 %. Autre déception notable, Zalando a décroché de 16 % après avoir revu à la baisse ses perspectives de croissance annuelle, pénalisé par une demande plus faible que prévu.

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Reste que le CAC 40 est en pleine forme et ne connaît pas la crise cette semaine. Une bonne nouvelle pour les investisseurs qui avaient été échaudés depuis le début du conflit au Moyen-Orient.

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Source : Boursorama

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