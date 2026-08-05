Le bilan s'alourdit pour les détenteurs de bitcoins : au moins 15 hackers ont profité de la faille de ColdCard

Alors que le bilan continue de s'alourdir pour les propriétaires d'un wallet ColdCard, au moins 15 attaquants auraient profité de la faille. Nous faisons le point sur la situation.

Les attaques se multiplient sur les wallets ColdCard

Depuis la semaine dernière, la vulnérabilité qui a commencé à être exploité dans les cold wallets de ColdCard jette un vent de panique sur les détenteurs de bitcoins en autogarde.

Cela a ainsi relancé le fameux débat opposant d’un côté ceux qui préfèrent les plateformes centralisées et ceux préférant un stockage par eux-mêmes.

Dans le premier cas, cela s’avère souvent une solution simple, rapide et confortable, mais imposant en parallèle un fort risque de contrepartie, une résistance à la censure moindre et des risques pour la vie privée. À l’inverse, l’autogarde demande une grande responsabilité, mais permet de rester totalement propriétaire de ses cryptomonnaies, à quelques exceptions près, comme avec les stablecoins centralisés pouvant être gelés par les émetteurs.

Quoi qu’il en soit, les analystes de Galaxy Research estiment qu’à ce jour, au moins 1 596 BTC stockés sur des wallets ColdCard ont été volés dans 3 vagues d’attaques et 14 incidents mineurs supplémentaires pour 7 300 adresses environ. En considérant certains cas suspects non confirmés, le total pourrait être porté à 2 000 bitcoins, soit l’équivalent de 130 millions de dollars.

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Pour Alex Thorn, le responsable de la recherche de Galaxy, cette vulnérabilité n’est maintenant plus l’affaire d’un seul attaquant, mais d’au moins 15 hackers qui auraient profité de la faille :

now NUMEROUS different attackers exploiting the Coldcard vulnerability. we estimate at least 15 different attackers now we continue to receive victim reports and give them info to report to authorities and those reports help us identify new attacks and label attackers https://t.co/6ybBTqJPb6 — Alex Thorn (@intangiblecoins) August 4, 2026

Tandis que les rapports continuent d’affluer, les prochains jours pourraient alors continuer d’alourdir ce bilan. En parallèle de l’écriture de ces lignes, le prix du BTC affiche 64 200 dollars, en légère hausse de 0,9 % sur 24 heures.

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