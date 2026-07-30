Kamino lance AUTO, un RWA adossé à des crédits automobiles sur Solana

Le protocole DeFi Kamino vient de lancer AUTO, un token adossé aux rendements des crédits automobiles américains, une première dans l’écosystème Solana. L’initiative vise à ouvrir l’immense marché du crédit auto US, estimé à 1 680 milliards de dollars, aux utilisateurs on-chain.

AUTO, une nouvelle brique RWA sur Solana

Le protocole de prêt Kamino a annoncé le lancement d’AUTO, présenté comme le premier actif du monde réel (RWA) lié aux crédits automobiles.

Introducing AUTO, now live exclusively on Kamino. The first permissionless RWA backed by near-prime U.S. auto loan yield, bringing the $1.68T U.S. auto credit market onchain. Originated by Agora Data, powered by @Figure Forge, and issued by @HastraFi on Solana. pic.twitter.com/R5McyaW2N2 — Kamino (@kamino) July 29, 2026

Concrètement, AUTO vise à connecter le marché du crédit auto américain, évalué à 1 680 milliards de dollars par Kamino, à la finance décentralisée sur Solana. Les prêts sous-jacents sont originés par Agora Data, tandis que la partie technologique s’appuie sur Figure Forge. L’émission des tokens est assurée par HastraFi, directement sur la blockchain Solana.

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Un montage qui mêle finance traditionnelle et DeFi

Le montage repose sur une chaîne d’acteurs spécialisés. Agora Data se charge de l’origination des prêts automobiles auprès des emprunteurs américains. Figure Forge, filiale du groupe Figure spécialisée dans la tokenisation, structure ensuite les actifs pour les rendre compatibles avec un environnement on-chain. HastraFi assure enfin l’émission du token sur Solana.

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Selon un message publié par Chainlink en réponse à l’annonce, l’infrastructure du produit s’appuie sur ses services d’oracles. Un choix logique alors que Chainlink s’impose de plus en plus comme la couche d’oracles de référence pour les projets RWA. Ce, alors que le secteur dans son ensemble connaît une forte croissance.

Le segment ciblé, celui des crédits « near-prime », correspond à des emprunteurs dont le score de crédit se situe juste en dessous des profils les plus solides. Un profil qui offre des rendements supérieurs à ceux du crédit prime, en contrepartie d’un risque de défaut plus élevé. Sur X, de nombreux commentaires ont d’ailleurs pointé la nature du risque, certains évoquant même une exposition proche du subprime.

Solana s’affirme comme un terrain de jeu pour les RWA

Ce lancement s’inscrit dans une dynamique plus large de tokenisation des actifs réels sur Solana. La blockchain multiplie les initiatives pour attirer la finance traditionnelle, comme le montre son partenariat avec le géant japonais SBI autour d’un marché financier on-chain, ou encore l’arrivée des ETP Solana de Morgan Stanley.

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Pour Kamino, déjà l’un des principaux protocoles de lending de l’écosystème, AUTO vient enrichir une gamme RWA en pleine expansion. Les rendements offerts ainsi que les modalités précises de gestion du risque de défaut n’ont pas été détaillés dans l’annonce initiale. Reste à voir à quel rythme les capitaux DeFi se tourneront vers ce nouveau produit, dans un contexte où la tokenisation des actifs réels attire de plus en plus l’attention des acteurs traditionnels comme des utilisateurs on-chain.

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Source : Kamino sur X

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