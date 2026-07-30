Jusqu'à 500 $ en USDC offerts ? Qu'est-ce que ce wallet IA PayBox lancé par MoonPay ?

Alors que l'intelligence artificielle concentre toutes les attentions, certains acteurs financiers tentent de surfer sur la tendance en proposant des services associés, comme par exemple MoonPay qui vient d'annoncer le lancement d'un wallet spécialement conçu pour Claude et ChatGPT. Une opération visiblement accompagnée d'un airdrop en USDC pouvant atteindre plusieurs centaines de dollars, mais dont les conditions de participation restent assez floues.

MoonPay lance un wallet spécialement conçu pour les IA Claude et ChatGPT

De toute évidence, l'application financière MoonPay souhaite profiter de l'attention actuellement focalisée sur l'intelligence artificielle (IA) pour lancer de nouveaux services, comme par exemple cette option d'achat de cryptomonnaies directement associée à ChatGPT, officialisée au mois de mai dernier.

Une fonctionnalité qui en annonçait visiblement d'autres, si l'on considère la récente annonce effectuée sur son compte X au sujet du lancement d'un wallet non-custodial - présenté comme un coffre-fort (vault) - dédié aux paiements via les IA emblématiques Claude et ChatGPT.

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Chaque utilisateur de Claude et ChatGPT peut désormais trader n'importe quel actif sur Solana (mais également les blockchains compatibles EVM, ndlr) simplement en discutant avec l'IA. Bienvenue sur PayBox, le coffre-fort de paiement et portefeuille non dépositaire qui permet aux agents IA d'effectuer des transactions en toute sécurité sur l'Internet ouvert. MoonPay

Selon les informations disponibles, ce service combine les fonctionnalités des wallets crypto et des cartes de paiement, afin de permettre à ses utilisateurs d'effectuer des opérations en stablecoin USDC par l'intermédiaire du standard x402 de Coinbase spécialement conçu pour les agents IA, pour des opérations comme la réservation d'une table de restaurant, ou des achats en ligne plus classiques.

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Un airdrop associé pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de dollars ?

Mais une autre information semble plus clairement capter l'attention en lien au lancement de ce wallet IA. En effet, certains utilisateurs mentionnent sur le réseau X la réception d'un airdrop inattendu lors de la connexion de leur IA avec le portefeuille PayBox, dont les montants semblent varier de seulement quelques dollars à plus de 500 dollars.

Une situation mise en lumière par le compte Sailor sur le réseau X qui implique visiblement de créer un wallet et de le connecter à Claude ou ChatGPT, mais également à son compte sur le réseau X, afin d'obtenir le fameux versement aux montants en apparence totalement aléatoires.

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De quoi déclencher certaines alertes, en particulier au sujet des données éventuellement captées lors de cette procédure ou des autorisations que cela pourrait impliquer sans même le savoir, pouvant accorder certains accès durables et problématiques aux wallets concernés.

De plus, Sailor pointe également de nombreuses erreurs de connexion avec les comptes X, des problèmes de congestion et des airdrops qui n'arrivent jamais une fois la procédure complétée, certainement en grande partie du fait de l'affluence que ce genre de distribution déclenche.

Alors faites bien attention avant de vous précipiter - pour peut-être ne rien gagner au final - car la question reste de savoir si ce genre d'appât très attractif mérite les engagements souvent inconnus qu'ils impliquent en retour.

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Sources : MoonPay, Sailor

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