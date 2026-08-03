Le Japon défend le yen avec le soutien des États-Unis - Qu'est-ce que cela implique ?

Face à la situation critique de la monnaie japonaise, les États-Unis viennent de réaliser une opération de soutien historique. Une stratégie menée conjointement avec le gouvernement japonais qui a entraîné une remontée soudaine du yen. On fait le point…

Les États-Unis s'engagent pour soutenir le yen

En baisse depuis des années face au dollar américain, le yen japonais a enregistré au cours de ce mois de juillet ses niveaux les plus bas jamais atteints depuis près de quarante ans. Une situation visiblement vécue comme un électrochoc par le gouvernement japonais qui a décidé de réagir.

En effet, une opération historique peu commune vient d'avoir lieu au cours du week-end, sous la forme d'un achat massif de devises japonaises mené par le Japon (environ 59 milliards de dollars) et le Trésor des États-Unis (entre 5 et 10 milliards de dollars), présenté par le Financial Times comme « la première fois en près de trente ans que Tokyo et Washington unissent leurs forces pour soutenir la monnaie japonaise par le biais d’achats directs ».

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Une opération financée à l'aide d'une revente d'euros également inédite, que Donald Trump présente de son côté comme « un geste d’amitié (...) bon pour l’économie mondiale ». De quoi permettre au cours du yen (JPYUSD) de rebondir fortement à la hausse en quelques heures.

Le cours du yen enregistre une hausse importante au cours du week-end

De son côté le ministre des finances japonaises, Satsuki Katayama, indique que « cette action conjointe (…) a permis de contrer la volatilité excessive et les mouvements désordonnés du yen de ces derniers mois », tout en annonçant la possibilité de « mener d’autres interventions conjointes » à l'avenir.

Cette intervention ne répond pas uniquement aux difficultés de l'économie nippone. Elle intervient dans un contexte de désendettement accéléré sur les marchés asiatiques, où le débouclement des stratégies de carry trade provoque déjà d'importants mouvements de capitaux. De ce fait, stabiliser le yen pourrait contribuer à limiter une nouvelle vague de ventes forcées susceptible de se propager aux marchés mondiaux.

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Une déclaration de guerre au carry trade ?

De quoi assimiler cette campagne de redressement du yen à une véritable déclaration de guerre au principe même du « carry trade » trop souvent associé à la monnaie japonaise, au point d'asphyxier son économie nationale, selon certains analystes financiers.

Le message implicite est assez clair. À partir d’un certain niveau, le short yen n’est plus un trade macro confortable mais un trade contre les autorités, et ça change tout. Jusqu’ici, les taux japonais restent trop bas, les taux américains restent hauts, donc on emprunte en yen, on achète des actifs mieux rémunérés ailleurs, et on laisse le carry trade faire le travail. Sauf que si le marché comprend que Tokyo peut intervenir et que Washington peut au minimum couvrir l’opération, alors le trade devient beaucoup plus asymétrique. Finneko

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Une opération des États-Unis qui n'a rien de simplement « amicale ». Et pour cause, le Japon détient le record mondial de la détention d'obligations du Trésor américain (estimée à plus de 1 000 milliards de dollars) avec le risque associé d'une revente pouvant pousser les rendements à la hausse, alors qu'ils flirtent déjà avec des sommets jamais vus depuis 2007 aux alentours des 5,25 %.

Pour le moment, cette stratégie a visiblement été perçue par les marchés « comme une opération de stabilisation et pas comme un signal de panique ». Mais la situation reste fragile, en particulier face à une possible tension durable sur les rendements américains qui reste à surveiller de près.

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Source : Finneko

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