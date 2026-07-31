Les investisseurs boudent Bitcoin, le cash devient-il un meilleur placement en 2026 ?

Les Treasuries rapportent désormais davantage que le « carry trade » crypto, ce qui contribue à éloigner une partie des investisseurs de Bitcoin. Le BTC reste sur une zone de support importante, mais les volumes spot, les flux d’échange et les ETF montrent surtout un marché en attente.

le 31 juillet 2026 à 18:00.

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Marius Off-Chain

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Bitcoin tient encore ses supports, alors que les acheteurs désertent le marché

Après avoir mieux résisté que les actions au cours des dernières semaines, le cours du Bitcoin a perdu une partie de sa force relative. Le BTC a reculé cette semaine de près de 4 % alors que les actions américaines et européennes restaient globalement stables.

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Cette faiblesse ne ressemble toutefois pas encore à une capitulation de marché, car le Bitcoin évolue encore dans sa zone de consolidation, située entre 62 000 et 68 000 dollars, où un grand nombre de BTC ont déjà changé de mains, constituant pour le moment un support de prix.

répartition-prix-revient-detenteurs-court-terme

Répartition du prix de revient des détenteurs à court terme de Bitcoin

 

Le niveau le plus important selon Glassnode reste celui de 69 000 dollars, qui correspond au coût de revient moyen des détenteurs à court terme (courbe rouge dans le graphique ci-dessus).

Tant que le BTC reste sous ce seuil, une partie des investisseurs récents demeure en perte latente, ce qui peut créer de la pression vendeuse à chaque rebond.

Glassnode souligne aussi que le bear market actuel reste le moins profond jamais observé sur Bitcoin, que ce soit face à la moyenne mobile à 200 jours ou face au précédent sommet historique.

Mesuré en BTC, le volume d'échange spot est également tombé à son plus bas niveau depuis 2019. Les dépôts et retraits sur les plateformes d'échange ralentissent eux aussi dans les 2 sens, ce qui ressemble plutôt à un désintérêt général.

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En 2026, le cash paie les investisseurs pour attendre

Dans son analyse, Glassnode attribue une partie de cette faiblesse du marché à un facteur extérieur au marché crypto. Le rendement des Treasuries américains à 2 ans dépasse désormais celui du « carry trade » crypto, une stratégie qui consiste à acheter du Bitcoin au comptant tout en vendant des contrats à terme afin de capter l’écart entre les 2 prix.

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Autrement dit, certains investisseurs peuvent aujourd’hui obtenir un meilleur rendement avec des obligations d’État américaines qu’en immobilisant du capital sur cette stratégie crypto. Pour un investisseur institutionnel, cela change l’arbitrage, le cash rémunéré devient une position active, et plus seulement une attente passive.

Glassnode fait le parallèle entre les conditions de marché depuis février et celles d’août 2022 à janvier 2023, au moment où Bitcoin atteignait son creux de cycle précédent connaissant le même désintérêt.

Le parallèle ne suffit pas à annoncer un nouveau point bas, mais il rappelle que le Bitcoin a besoin de liquidité et souffre surtout quand elle trouve mieux ailleurs. Tant que les Treasuries paient davantage, le retour des acheteurs dépendra moins d’un simple rebond que d’un vrai regain de volume sur le marché spot Bitcoin.

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Source : Glassnode

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Journaliste et vulgarisateur passionné par Bitcoin, je m’attache à rendre accessible un sujet souvent complexe.
J’ai réalisé un documentaire tourné au Salvador, qui explore de manière pragmatique l’impact de Bitcoin sur le pays.
Chaque semaine, je présente l’émission « Pair à pair », un rendez-vous qui décrypte l’actualité et les enjeux du protocole Bitcoin, avec rigueur et pédagogie.
Je publie également, au quotidien, des articles et réflexions pour nourrir l'intérêt pour le BTC et encourager le débat autour de cette révolution monétaire et technologique.

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