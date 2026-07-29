« Beaucoup plus d'argent par électron » : l'IA est bien plus rentable que le minage de Bitcoin, selon MARA

Fred Thiel, le PDG de MARA Holdings, affirme que l’intelligence artificielle génère bien plus de revenus par unité d’électricité que le minage de bitcoin. Une déclaration qui accompagne l’évolution de l’industrie du minage vers l’infrastructure IA.

le 29 juillet 2026 à 18:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

« Beaucoup plus d'argent par électron » : l'IA est bien plus rentable que le minage de Bitcoin, selon MARA
Test logo

Bitcoin

64325.4$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

« Beaucoup plus d’argent par électron » avec l’IA, selon MARA

MARA est un des plus grands mineurs de Bitcoin cotés en Bourse, mais il pourrait bientôt être surtout connu pour ses infrastructures IA. Dans une interview accordée le 23 juillet à Coin Stories, Fred Thiel a en effet dit les termes :

On gagne beaucoup plus d’argent par électron quand on le fait pour l’IA que pour le minage de Bitcoin.

Selon des chiffres cités par MARA, l’infrastructure IA peut générer entre 10 et 15 millions de dollars par mégawatt, contre environ 1 million de dollars pour le minage de Bitcoin sur cette même unité de puissance. L’écart est colossal, et explique l’engouement croissant des mineurs pour la reconversion vers les infrastructures IA.

💡 Notre guide - Investir dans l'IA : les 10 meilleures actions du secteur (2026)

Il faut cependant garder en tête une nuance, selon Fred Thiel : le minage est un outil de diversification. MARA continuera de miner du Bitcoin sur les sites où l’électricité reste bon marché ou excédentaire, l’entreprise ne comptant pas abandonner totalement cette activité historique.

C’est également l’évolution naturelle du réseau Bitcoin qui est en jeu. Selon MARA, les mineurs doivent désormais contrôler directement leur approvisionnement énergétique, ou travailler en étroite collaboration avec les distributeurs d’électricité, pour rester compétitifs face à la réduction mécanique des récompenses de minage à chaque halving.

Feel Mining : générez des revenus passifs avec vos cryptos
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Officiellement un mineur, mais la transition vers l’IA avance nettement

MARA a déjà signé partenariat avec Starwood Capital Group pour reconvertir une partie de ses sites de minage existants en infrastructures dédiées à l’IA et au calcul haute performance. La société vise dans un premier temps environ 1 gigawatt de capacité, avec un objectif à terme dépassant 2,5 gigawatts.

MARA a par ailleurs conclu en juillet l’acquisition d’un site au Texas, qui dispose d’un accès à environ 2 gigawatts de puissance dédiée à l’infrastructure numérique. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 4 gigawatts de capacité énergétique au total, soit l’un des plus grands « portefeuilles électriques » du secteur.

Quand à une éventuelle trésorerie en Bitcoin, elle est désormais balayée. Selon l’entreprise, les réserves de BTC de MARA ne constituent pas un modèle économique en tant que tel, mais un simple outil de gestion d’actifs. L’entreprise a déjà vendu environ 20 000 BTC pour racheter une partie de sa dette obligataire à prix réduit.

🌐 Dans l'actualité - Feel Mining et Wigl obtiennent l'agrément MiCA

Cette approche hybride, que MARA surnomme en interne les « mullet data centers », permet de continuer à faire tourner les rigs de minage existants pendant que certaines sections du site sont progressivement converties pour les charges de travail IA. Il s’agit donc surtout d’une stratégie pour éviter les interruptions de revenus, alors que la transition se poursuit.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : X

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

4203 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Mining

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

0.98%

64325.4$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Kraken

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Bitcoin suspendu à la décision de la Fed : ce qui se joue ce mercredi

Bitcoin suspendu à la décision de la Fed : ce qui se joue ce mercredi

 Revolut ouvre le private equity aux particuliers français depuis le 27 juillet

Revolut ouvre le private equity aux particuliers français depuis le 27 juillet

 Bitcoin, vers la fin de la reprise court terme ? L'analyse de Vincent Ganne

Bitcoin, vers la fin de la reprise court terme ? L'analyse de Vincent Ganne

 +36 % en une semaine : l'étrange explosion du cours du Shiba Inu (SHIB)

+36 % en une semaine : l'étrange explosion du cours du Shiba Inu (SHIB)