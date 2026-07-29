« Beaucoup plus d'argent par électron » : l'IA est bien plus rentable que le minage de Bitcoin, selon MARA

Fred Thiel, le PDG de MARA Holdings, affirme que l’intelligence artificielle génère bien plus de revenus par unité d’électricité que le minage de bitcoin. Une déclaration qui accompagne l’évolution de l’industrie du minage vers l’infrastructure IA.

« Beaucoup plus d’argent par électron » avec l’IA, selon MARA

MARA est un des plus grands mineurs de Bitcoin cotés en Bourse, mais il pourrait bientôt être surtout connu pour ses infrastructures IA. Dans une interview accordée le 23 juillet à Coin Stories, Fred Thiel a en effet dit les termes :

On gagne beaucoup plus d’argent par électron quand on le fait pour l’IA que pour le minage de Bitcoin.

Selon des chiffres cités par MARA, l’infrastructure IA peut générer entre 10 et 15 millions de dollars par mégawatt, contre environ 1 million de dollars pour le minage de Bitcoin sur cette même unité de puissance. L’écart est colossal, et explique l’engouement croissant des mineurs pour la reconversion vers les infrastructures IA.

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Il faut cependant garder en tête une nuance, selon Fred Thiel : le minage est un outil de diversification. MARA continuera de miner du Bitcoin sur les sites où l’électricité reste bon marché ou excédentaire, l’entreprise ne comptant pas abandonner totalement cette activité historique.

C’est également l’évolution naturelle du réseau Bitcoin qui est en jeu. Selon MARA, les mineurs doivent désormais contrôler directement leur approvisionnement énergétique, ou travailler en étroite collaboration avec les distributeurs d’électricité, pour rester compétitifs face à la réduction mécanique des récompenses de minage à chaque halving.

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Officiellement un mineur, mais la transition vers l’IA avance nettement

MARA a déjà signé partenariat avec Starwood Capital Group pour reconvertir une partie de ses sites de minage existants en infrastructures dédiées à l’IA et au calcul haute performance. La société vise dans un premier temps environ 1 gigawatt de capacité, avec un objectif à terme dépassant 2,5 gigawatts.

MARA a par ailleurs conclu en juillet l’acquisition d’un site au Texas, qui dispose d’un accès à environ 2 gigawatts de puissance dédiée à l’infrastructure numérique. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 4 gigawatts de capacité énergétique au total, soit l’un des plus grands « portefeuilles électriques » du secteur.

Quand à une éventuelle trésorerie en Bitcoin, elle est désormais balayée. Selon l’entreprise, les réserves de BTC de MARA ne constituent pas un modèle économique en tant que tel, mais un simple outil de gestion d’actifs. L’entreprise a déjà vendu environ 20 000 BTC pour racheter une partie de sa dette obligataire à prix réduit.

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Cette approche hybride, que MARA surnomme en interne les « mullet data centers », permet de continuer à faire tourner les rigs de minage existants pendant que certaines sections du site sont progressivement converties pour les charges de travail IA. Il s’agit donc surtout d’une stratégie pour éviter les interruptions de revenus, alors que la transition se poursuit.

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Source : X

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