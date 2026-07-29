L’IA peut-elle casser la cryptographie des blockchains ? Le modèle Mythos d'Anthropic découvre plusieurs failles

Les chercheurs du leader de l’IA Anthropic annoncent la découverte de vulnérabilités dans certains algorithmes cryptographiques censés protéger les blockchains. Une opération menée à l’aide d'une nouvelle version inédite de son modèle Mythos, connu pour ses capacités de hacking hors-norme. Qu’en est-il exactement ?

Mythos détecte des failles dans les algorithmes cryptographiques

Alors que l'ordinateur quantique représentait jusqu'à présent le principal risque auquel devait faire face les blockchains au cours des prochaines années, il semble que l'intelligence artificielle (IA) s'invite désormais dans cette équation avec une rapidité inquiétante.

Et pour cause, le leader actuel du secteur Anthropic (Claude) semble bien décidé à lâcher son modèle Mythos sur toutes les cibles possibles. Le but ? Tester en temps réel ses capacités hors-norme à détecter les failles et autres hacks possibles - à l'origine de son récent blocage par les États-Unis - comme par exemple la cryptographie qui gère la sécurité des blockchains.

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En effet, l'entreprise américaine vient de dévoiler une opération menée par une version inédite de Mythos (Preview), afin d'identifier de possibles vulnérabilités cachées dans des algorithmes cryptographiques. Résultat ? Cette enquête a permis de mettre à jour « de nouvelles méthodes, plus efficaces, pour [les] attaquer ».

La première attaque affaiblit considérablement HAWK, un système de signature numérique conçu pour résister aux attaques des ordinateurs quantiques. La seconde met en évidence une nouvelle méthode d'attaque contre une version round-reduced d'AES, le chiffrement symétrique le plus utilisé au monde. Anthropic

Dans le détail, Mythos a identifié une symétrie mathématique jamais exploitée dans la structure sur laquelle repose HAWK.

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Quel risque pour les principales blockchains ?

Mais alors, cette découverte de failles cryptographiques représente-t-elle un véritable risque pour les principales blockchains actuelles comme Bitcoin, Ethereum ou Solana ? D'autant plus si l'on considère la capacité désormais confirmée des modèles IA à s'organiser pour opérer des attaques ciblées en toute autonomie.

Concernant le système de signature HAWK, qui était en compétition avec d'autres candidats pour devenir une norme fédérale américaine de résistance aux ordinateurs quantiques dans le cadre d'une sélection menée par l'agence gouvernementale NIST (National Institute of Standards and Technology). Beaucoup le considéraient comme l’un des plus prometteurs.

Bitcoin, Ethereum et Solana reposent aujourd'hui sur des signatures à courbes elliptiques (ECDSA, Ed25519), une famille de signatures totalement différente. L'attaque de Mythos ne fournit aucun moyen de retrouver une clé privée Bitcoin à partir d'une clé publique pour voler les fonds.

Mythos a trouvé une faille mathématique grave dans HAWK en seulement ~60 heures, alors que des experts humains l’avaient étudié pendant 2 ans sans la détecter. On voit déjà que l’IA peut casser un candidat majeur en quelques jours, cela montre à quel point le calendrier de migration post-quantique des blockchains peut s’accélérer, dans un sens ou dans l’autre.

L'impact sur HAWK est sévère. Pour restaurer les niveaux de sécurité annoncés sur l'ensemble de ses paramètres, le schéma devrait doubler ses tailles de clés. Or c'est précisément le fait d'être léger et sa rapidité qui justifiaient sa présence dans la compétition.

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Les choses pourraient apparaitre plus problématiques en ce qui concerne le système de chiffrement symétrique AES, car même si aucune blockchain majeure ne l'utilise directement, cela pourrait tout de même affecter la sécurité de certains portefeuilles utilisant cette méthode très populaire pour protéger les clés de leurs utilisateurs. Cependant il est important de préciser que les travaux d'Anthropic concernent uniquement une version simplifiée (seulement 7 étapes de chiffrement au lieu de 10 utilisées) à des fins de recherche, sans impact sur les systèmes actuellement déployés.

Détail passé quasiment inaperçu, Anthropic mentionne également des améliorations, modestes à ce stade (moins de 10x), sur la fonction de hachage Poseidon. Or Poseidon est un composant central de la quasi-totalité des systèmes de preuves à divulgation nulle de connaissance (zk-SNARKs), utilisés par StarkNet, Mina, Aztec et de nombreux zkVM. C'est, dans cette annonce, le seul élément qui touche à de l'infrastructure crypto réellement déployée. Anthropic indique vouloir approfondir ces pistes.

Selon les détails publiés par Anthropic, son modèle Mythos Preview « a réalisé la majeure partie de ce travail de manière autonome, avec des orientations humaines occasionnelles », pour un coût estimé à environ 100 000 dollars en utilisation d'API pour chacun de ces résultats. De quoi rendre ce type d'attaque potentiellement très rentable...

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Source : Anthropic

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