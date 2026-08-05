2,22 euro le litre de gazole : pourquoi les carburants continuent-ils de flamber ?

Le prix moyen du gazole s'est stabilisé début août autour de 2,22 euros le litre en France, un niveau qui n'a cessé de grimper depuis la mi-juillet. Décryptage des raisons de cette flambée qui pèse sur le budget des automobilistes en pleine saison des grands départs.

Le conflit au Moyen-Orient au cœur de la hausse des carburants

La cause principale de cette envolée est bien sûr géopolitique : les prix du gazole et de l'essence ont augmenté d'environ 7 % chacune, une tension directement liée à la baisse d'approvisionnement en brut dûe au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

Plus précisément, le marché s'est nettement tendu à partir de la mi-juillet, après être resté relativement stable suite à sa forte baisse de juin. La raison, ce sont les reprises des hostilités au Moyen-Orient et les craintes sur la sécurité des approvisionnements et des flux maritimes. Attention cependant, cela diffère selon les carburants : les prix du sans-plomb devraient baisser en août, alors que le gazole progresserait légèrement.

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À cela s'ajoute un facteur monétaire défavorable. La parité euro-dollar, qui s'élevait à 1,1422 en juillet, était en décrochage de 1,3 % par rapport au mois précédent. Cela fait mécaniquement grimper le prix du baril pour les Européens.

Résultat de tout cela : le prix moyen du litre de gazole s'établit autour de 2,22 euros le litre depuis le 1er août. Quant au sans plomb 95-E10, il affiche une moyenne de 2 euros le litre.

Autre phénomène : les déclarations contradictoires du président Donald Trump au sujet de l'Iran ont moins d'effet qu'auparavant. Après un énième volte-face où l'administration américaine promet de "frapper durement" l'Iran, les promesses d'accord de paix ont moins de poids qu'il y a quelques mois.

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