En pleine période d'incertitude sur le marché crypto, certains acteurs emblématiques de son écosystème décident de rejoindre la frénésie du secteur de l’IA. Un changement d’orientation professionnelle récemment annoncé par le cofondateur de la blockchain Sui et créateur du langage de programmation Move, Sam Blackshear.

Le cofondateur de Sui rejoint le géant de l'IA Anthropic

Alors que ses principaux opposants regardent l'IA s'accaparer une part toujours plus importante des ressources mondiales, ce secteur en plein développement pourrait également enclencher une fuite massive des cerveaux jusque-là actifs dans le développement de l'écosystème des cryptomonnaies.

En effet, le cofondateur emblématique de la blockchain Sui, actif au sein de la société Mysten Labs en charge de son développement, et développeur à l'origine du langage de programmation Move, initialement conçu pour le projet Libra de Facebook, vient d'annoncer son intention de « quitter Mysten Labs pour rejoindre Anthropic et travailler sur la recherche en sécurité défensive » sur le réseau X.

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En repensant à mon parcours, je me rends compte que j'ai toujours été le plus épanoui lorsque je travaillais directement sur des défis techniques, tout en explorant de nouveaux domaines de recherche. Cette opportunité me permet de réunir ces deux aspects, et je suis particulièrement motivé à l'idée de travailler sur la cybersécurité à un moment où l'équilibre des forces entre les attaquants et les défenseurs est en train d'évoluer. Sam Blackshear

De ce fait, Sam Blackshear annonce que la vision technique de Mysten Labs sera désormais sous la responsabilité d'Evan Cheng, figure déjà emblématique au sein de l'écosystème Sui pour avoir « personnellement recruté beaucoup de [ses] meilleurs talents techniques, et avoir précédemment dirigé des équipes techniques chez Apple et Meta ».

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Une fuite des ressources de la crypto vers l'IA

Au-delà de l'aspect purement personnel de cette décision, le départ de Sam Blackshear vers le secteur de l'intelligence artificielle s'inscrit dans une dynamique plus large de captation de l'attention, des liquidités et des ressources disponibles enclenchée depuis des mois par cette technologie en plein développement.

Il suffit de voir comment les mineurs du Bitcoin se tournent de plus en plus vers cette solution afin d'offrir plus de rentabilité et de prévisibilité à leurs infrastructures énergétiques, devenues de véritables mines d'or pour les besoins toujours plus importants de l'IA et l'informatique haute fréquence (HPC).

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Le départ de Sam Blackshear vers la société Anthropic s'inscrit dans le cadre d'une migration croissante des talents et des capitaux de la crypto vers l’intelligence artificielle qui risque de se poursuivre sur la durée, d'autant plus si le marché des cryptomonnaies continue d'afficher des performances peu attrayantes.

Une fuite des cerveaux à surveiller de près...

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Source : Sam Blackshear

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