La finance traditionnelle se réorganise avec la blockchain sans être remplacée

Alors que le secteur des actifs du monde réel (RWA) tokenisés poursuit son développement, la finance traditionnelle se réorganise afin d’intégrer la blockchain et les bouleversements qu’elle promet d'apporter. Résultat : les succès on-chain du moment concernent des actifs traditionnels comme les obligations, l’or ou le S&P 500.

« Hybrid Finance » : un nouveau paradigme en cours de déploiement

La finance traditionnelle serait-elle en train de remporter la bataille qui consistait initialement à la remplacer par une version décentralisée, à base de cryptomonnaies et de blockchains ? La question mérite de se poser, alors que certains cerveaux emblématiques de l'écosystème crypto intègrent désormais des entreprises leaders de la tech, comme le géant de l'IA Anthropic.

Une dynamique très clairement portée par l'arrivée en force du marché des actifs du monde réel (RWA) tokenisés, dont « les dépôts ont plus que triplé au cours de l'année écoulée en atteignant 7,4 milliards de dollars », selon les données publiées dans le dernier rapport de CoinShares et Token Terminal sur « l’essor de l'Hybrid Finance ».

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Un concept de « finance hybride » développé par les analystes de Coinshares depuis le début de l'année, présenté comme une « thèse d'investissement » selon laquelle « la finance n'est pas bouleversée par la technologie blockchain, mais progressivement réorganisée autour d'elle, à la croisée des blockchains performantes, des plateformes de prêt et de trading décentralisées, et des représentations tokenisées des classes d'actifs traditionnelles ».

Une convergence qui ne fait visiblement pas les affaires de la finance décentralisée (DeFi), dont les dépôts totaux sur ses protocoles ont reculé d'environ 15 % sur un an, alors que les dépôts d'actifs tokenisés ont bondi de près de 220 %. Même constat du côté des plateformes décentralisées (DEX) dont les volumes globaux chutent de 70 %, tandis que les volumes de trading des RWA ont été multipliés par plus de 3.

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Les actifs qui progressent le plus on-chain sont... les plus traditionnels

Des chiffres qui montrent très clairement que la finance traditionnelle « ne se fait pas remplacer par la blockchain ». Bien au contraire, elle se « réorganise autour d'elle » pour enclencher un changement de paradigme désormais inévitable, à base de rapidité accrue et de disponibilité 24h/24 et 7j/7.

Car il faut bien comprendre que la tokenisation ne représente plus une simple expérimentation. Elle s'impose désormais comme une évolution structurelle des marchés financiers portée par une adoption toujours plus importante de ses acteurs traditionnels, comme les gestionnaires d'actifs et les fonds monétaires.

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De ce fait, la croissance actuelle de la blockchain semble laisser de côté les cryptomonnaies afin de se concentrer sur le véritable succès on-chain du moment : le marché des RWA et ses actifs financiers traditionnels tokenisés comme les obligations, l'or ou les actions... qui représentent à elles seules la plus forte progression du secteur sur l'année écoulée.

Les actions tokenisées représentent la plus forte progression du secteur des RWA

La capitalisation on-chain du marché des RWA dépasse désormais les 40 milliards de dollars, toutes catégories confondues, alors que près de 70 % de ses dépôts sont alloués à des plateformes de prêt construites sur Ethereum, présenté comme « le principal écosystème pour les garanties on-chain » devant la blockchain Plasma et une croissance de Solana portée par le protocole Kamino.

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Source : Coinshares

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