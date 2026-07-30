La Fed maintient ses taux inchangés alors que le Nasdaq affiche un mois de juillet compliqué

Dans le cadre de la dernière réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), la Réserve fédérale (Fed) américaine a décidé de maintenir ses taux inchangés, tout en précisant qu’une hausse reste possible afin afin de ramener l'inflation vers son objectif de 2 %. Une décision qui laisse les marchés dans l'expectative, alors que le Nasdaq affiche une forte baisse sur le mois de juillet.

La Fed annonce le maintient de ses taux directeurs

L'annonce de la décision du Federal Open Market Committee (FOMC) au sujet des taux d'intérêts de la Réserve fédérale américaine était très attendue, d'autant plus du fait de l'éventualité d'une possible hausse destinée à calmer l’inflation persistante provoquée par les pressions géopolitiques au Moyen-Orient.

Une situation face à laquelle le statu quo vient une nouvelle fois de l'emporter, avec un maintient dans la fourchette actuelle de 3,50 à 3,75 % qui s'impose pour la cinquième fois d'affilée, alors que Donald Trump plaide de son côté pour un retour à la baisse depuis l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la Fed.

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Afin de justifier cette décision, Kevin Warsh explique comment « l’économie a fait preuve d’une solidité impressionnante malgré les récents chocs », avec des « tendances positives qui démontrent une croissance toujours robuste ». Cela sans toutefois écarter le scénario d'une hausse à venir, qui pourrait être une partie de la solution face à une inflation qui ne respecterait pas l'objectif de 2 %.

C'est ce dont nous avons discuté au cours des deux derniers jours. Est-ce le principal remède ? Si l'inflation reste élevée tout au long de la période de prévision, les taux d'intérêt pourraient tout à fait faire partie de la solution. Mais je ne dirais pas qu'ils constituent l'unique réponse. Kevin Warsh

Car le principal point abordé par Kevin Warsh concerne bien l'inflation, et sa volonté affichée de maintenir l'objectif de 2 % en utilisant les moyens nécessaires pour l'atteindre.

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Une réaction méfiante des marchés

Une prise de position qui ne semble pas avoir rassuré les marchés, en proie à une volatilité importante. En effet, le S&P 500 réagit déjà à la baisse avec un recul de 1,5 % sur les dernières heures pendant que l'indice Nasdaq-100 confirme sa correction enclenchée au cours des dernières semaines avec une baisse supplémentaire de 2 % sur les dernières heures, au point d'effacer progressivement les gains enregistrés en avril et mai derniers.

De ce fait, l'indice de référence des géants américains de la tech se prépare à valider un mois de juillet compliqué avec une baisse supérieure à 10 %, de plus en plus proche de ses plus fortes baisses mensuelles enregistrées en septembre (-14,7 %) et octobre (-16,2 %) 2008 et en avril 2012 (-13,4 %), selon les données du site Curvo.

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Le Nasdaq-100 affiche plus de 10 % de baisse en juillet

En ce qui concerne le Bitcoin, le statu quo de la Fed n'est pas nécessairement défavorable en soi, mais l'absence de perspective claire au sujet d'une baisse des taux à venir limite clairement l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués de ce type, même si la perspective d'une inflation contrôlée apparaît comme positive.

Pour Bitcoin et les autres actifs risqués, les chiffres publiés aujourd'hui seront probablement plus déterminants que le maintien des taux annoncé ce soir. Wil, Crypto Stratège

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Sources : Nick Timiraos, Curvo

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