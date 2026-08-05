Faut-il s'attendre à une nouvelle chute de l'action SpaceX ?

Le déblocage de 911,5 millions d'actions SPCX ce jeudi pourrait accentuer la pression vendeuse sur le titre. Alors que les premiers résultats trimestriels de SpaceX ont déjà déçu les marchés, cette fin de période de blocage constitue un test majeur pour l'action.

Un déblocage qui menace de faire plonger SPCX

C’est la date que tous les investisseurs de SpaceX ont cochée dans leur agenda. Ce jeudi 6 août, 911,5 millions d’actions SPCX détenues par les salariés et les premiers investisseurs deviennent éligibles à la vente. Soit environ 43% de plus que les 638,9 millions d’actions émises lors de l’IPO.

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Concrètement, le free float, c’est-à-dire la part d’actions réellement disponibles à la négociation, va passer de 4,9% à 11,8% du total des actions en circulation. Un tel afflux d’offre pourrait mécaniquement peser sur le cours, surtout si une partie des détenteurs choisit de sécuriser leurs gains après plusieurs années d’attente.

BREAKING: A total of 911,500,000 shares of SpaceX, $SPCX, held by employees and early investors, become eligible to trade tomorrow. That's ~43% more than the 638,900,000 shares issued at IPO. SpaceX's free float is set to increase from 4.9% to 11.8% of outstanding shares. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) August 5, 2026

Pour rappel, certains salariés historiques ont acquis leurs titres à environ 7 dollars, contre un cours actuel très supérieur. La tentation de vendre pour matérialiser des plus-values considérables est donc bien réelle.

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Un premier rapport trimestriel qui refroidit déjà les investisseurs

Le contexte n’aide pas. Le premier bilan financier de SpaceX depuis son introduction en Bourse a douché l’enthousiasme des marchés. L’action a chuté de 9% mercredi matin, alors que l’entreprise a publié des chiffres contrastés.

Le prix de l'action SpaceX depuis l'IPO.

Certes, le chiffre d’affaires trimestriel a presque doublé sur un an pour atteindre 7,8 milliards de dollars. Mais les dépenses se sont envolées à 18,3 milliards, soit plus de six fois leur niveau d’il y a un an, la majorité étant allouée à l’intelligence artificielle. Résultat, une perte nette de 143 millions de dollars sur le trimestre, et de 2 milliards sur le premier semestre.

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Seul Starlink tire son épingle du jeu avec 1,6 milliard de dollars de bénéfices trimestriels. La branche IA, elle, a perdu 1,2 milliard sur la période pour 2,5 milliards de revenus. Elon Musk affirme pourtant que SpaceX atteindra 1 000 milliards de dollars de chiffre d’affaires dès 2030.

Une dynamique déjà négative avant le choc d’offre

L’action évolue déjà sous son prix d’introduction de 135 dollars depuis plusieurs semaines, loin du plus haut de 176 dollars atteint en juin. La combinaison d’une trajectoire baissière, d’un rapport trimestriel mitigé et d’un choc d’offre imminent forme un cocktail à risque.

Certains analystes soulignent que le cas récent de Reddit, dont l’action avait chuté après l’expiration de sa période de blocage, pourrait servir de comparaison. D’autres estiment au contraire que des acheteurs institutionnels pourraient absorber la pression vendeuse.

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Rappelons enfin que SpaceX détient 18 712 bitcoins (BTC) en trésorerie, un actif dont la performance pourrait partiellement amortir les remous boursiers à venir. Les prochaines séances s’annoncent décisives pour mesurer la profondeur réelle de la demande institutionnelle sur SPCX.

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Sources : BBC, The Kobeissi Letter (X)

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