Euro numérique : la mise en garde du CEO d'OKX Europe

Le projet d'euro numérique de la Banque centrale européenne continue de susciter des interrogations dans l'industrie crypto. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe, estime qu'il peut coexister avec les stablecoins privés, mais met en garde contre le risque d'un monopole public.

OKX prudent sur l'Euro numérique

Alors que la Banque centrale européenne poursuit le développement de l’euro numérique, son impact potentiel sur les stablecoins privés suscite des interrogations dans le secteur crypto. Présenté comme un complément aux espèces, le projet pourrait redéfinir l’équilibre entre monnaies numériques publiques et privées, au moment où le règlement MiCA transforme déjà en profondeur le marché européen.

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Interrogé par Cryptoast, Erald Ghoos, CEO d’OKX Europe, se montre favorable à une coexistence entre les différents modèles. Il décrit l’euro numérique comme « une version numérique de l’argent liquide, dotée de fonctionnalités programmables », susceptible de circuler aux côtés des stablecoins privés.

Le dirigeant met toutefois en garde contre la création d’un monopole public.

Si demain il devait devenir l’unique monnaie numérique autorisée, en créant une forme de monopole public sur les monnaies numériques, ce serait une perspective beaucoup plus préoccupante. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

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Des stablecoins en euros en préparation

Parallèlement, une dynamique politique et industrielle pousse à l’émergence de stablecoins libellés en euros. Erald Ghoos évoque notamment un projet de Tether lui-même, mené « avec un consortium réunissant plusieurs grandes banques européennes » pour lancer un stablecoin en euros .

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D’autres acteurs travaillent sur des solutions concurrentes. OKX affiche une position de neutralité stricte. « Nous sommes avant tout un fournisseur d’infrastructures technologiques. Nous ne voulons pas favoriser un stablecoin plutôt qu’un autre », précise le CEO. La plateforme se contente d’ouvrir l’accès aux différentes options conformes.

MiCA a rebattu les cartes du marché des stablecoins

Une autre évolution majeure du marché crypto en Europe, bien sûr, est l’entrée en vigueur du règlement MiCA. Celle-ci a profondément modifié le paysage des stablecoins en Europe. Tether, l’émetteur du plus important stablecoin du marché avec une capitalisation de 183,9 milliards de dollars, n’a pas sollicité la licence d’établissement de monnaie électronique (EMI) nécessaire pour opérer en conformité sur le territoire européen.

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Conséquence directe, les plateformes régulées comme OKX ont dû retirer l’USDT de leur offre pour les utilisateurs européens. « Évidemment, cela n’a pas été idéal pour la liquidité ni pour l’expérience de trading en Europe par rapport au reste du monde », reconnaît Erald Ghoos.

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Beaucoup d’utilisateurs européens détenaient encore des USDT sur des plateformes non régulées et souhaitaient rapatrier leurs fonds vers un acteur conforme. OKX a donc négocié avec les régulateurs une solution technique inédite.

Nous avons obtenu la possibilité de proposer une conversion à sens unique. Un utilisateur peut transférer ses USDT depuis une plateforme non régulée vers OKX, puis les convertir une seule fois en un stablecoin pleinement réglementé. Erald Ghoos, CEO d'OKX Europe.

L’opération est strictement unidirectionnelle. Impossible de revenir vers un stablecoin non conforme après conversion. Selon le dirigeant, la fonctionnalité rencontre un « réel succès » auprès des utilisateurs, qui évitent ainsi de passer par la DeFi ou des exchanges décentralisés pour se conformer.

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Sources : Interview exclusive Erald Ghoos, CEO OKX Europe

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