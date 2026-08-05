Ethereum : pourquoi cette proposition veut réduire les récompenses des validateurs ?

Une nouvelle proposition (EIP-8361) déposée par des développeurs d’Ethereum souhaite enclencher une destruction progressive des récompenses des validateurs afin de limiter la concentration du staking sur Ethereum et de réduire l'inflation imposée à la cryptomonnaie ETH. Autant dire que les avis sont très partagés…

EIP-8361 : réduire les récompenses des validateurs

Depuis maintenant plusieurs mois, l'évolution stratégique de la blockchain Ethereum tente de trouver sa voie, afin de concilier une adoption institutionnelle grandissante et les aspirations cypherpunk de certains de ses développeurs emblématiques, comme son célèbre fondateur Vitalik Buterin.

Une réalité au sein de laquelle s'inscrivent de nombreuses innovations en cours de déploiement, mais également des propositions plus polémiques, comme cette volonté récemment affichée par certains développeurs - dont le chercheur de la Fondation Ethereum Justin Drake en personne - de réduire les récompenses des validateurs.

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En cause : une activité de staking qui permet de générer des rendements quelle que soit la part de l'offre en circulation d'Ether (ETH) concernée par ce blocage.

Un problème selon les développeurs à l'origine de cet EIP-8361, qui prévoit donc de réduire une part croissante des récompenses des validateurs à mesure que le ratio de staking augmente, jusqu'à annuler totalement les récompenses issues de l'émission de consensus s'il dépasse le niveau des 50 %, selon les détails publiés par le président d'Ethereum France, Jérôme de Tychey, sur le réseau X.

Si rien ne change, la file d'attente des nouveaux validateurs est déjà saturée au taux maximal de rotation (max churn), ce qui ajoute environ 1,75 million d'ETH stakés chaque mois. Selon une projection prudente fondée sur des hypothèses conservatrices, plus de 70 millions d'ETH seront stakés au 1er janvier 2028, soit plus de 55 % de l'offre totale. Jérôme de Tychey

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Ethereum : neutralité maximale et dilution minimale

Car la règle n'est pas aussi simple qu'elle y paraît. En effet, plus de staking ne revient pas nécessairement à enclencher une sécurité renforcée, d'autant plus lorsque cette activité s'oriente massivement vers de gros opérateurs au détriment des petits détenteurs d'ETH.

Comme l'explique Jérôme de Tychey, « une émission toujours croissante agit comme une taxe par dilution sur tous les détenteurs d'ETH : il faut staker, ou accepter d'être dilué ». De quoi remettre en cause le statut de monnaie revendiqué par l'Ether, en particulier à une époque où les plateformes de Liquid Staking et leurs tokens LST finissent par remplacer l'ETH natif comme principale monnaie d'échange de l'écosystème.

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Selon les auteurs de cette proposition, cette dynamique conduit progressivement l'écosystème Ethereum à accepter implicitement de « substituer son actif le plus neutre et sans intermédiaire par des créances émises par des tiers », au risque d'affaiblir l'indépendance revendiquée par sa blockchain et de ne pas assurer la dilution minimale que devrait avoir à supporter l'Ether.

Neutralité maximale et dilution minimale : ce sont les deux fondements d'une réserve de valeur. Cette EIP renforce ces deux propriétés et fixe un niveau d'exigence qu'aucune autre blockchain n'atteint. Jerome de Tychey

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Une proposition qui fait débat

Les auteurs précisent toutefois que le seuil de 50 % ne constitue pas une limite imposée. En effet, il marque simplement le point à partir duquel les nouvelles émissions d'ETH ne subventionneraient plus le staking, laissant le marché déterminer son niveau d'équilibre.

Pas de quoi rassurer le CEO d'AlphaverseCap, répondant au pseudonyme de cryptohuntz sur le réseau X, qui explique comment « cette proposition aurait plusieurs conséquences négatives », notamment car elle pourrait « éliminer complètement les stakers solo de l'équation », tout en remettant en cause l'un des principes fondamentaux de la thèse d'investissement des Ethereum Treasuries BitMine et SharpLink, dont les performances reposent en grande partie sur le staking d'ETH à grande échelle.

Autant dire que les débats à venir risquent d'être houleux...

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Source : Jérôme de Tychey

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