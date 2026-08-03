ETF Bitcoin : Hashdex jette l’éponge et liquide son fonds DEFI

Hashdex a annoncé la fermeture de son ETF Bitcoin spot listé sur le NYSE Arca. Le fonds ne pèse que 14,7 millions de dollars d’encours et sera liquidé fin août. Cela confirme la tendance à la concentration du marché des ETF Bitcoin américains.

Hashdex tire un trait sur son ETF Bitcoin spot

Le gestionnaire brésilien Hashdex a annoncé la fermeture et la liquidation de son Hashdex Bitcoin ETF, coté sur NYSE Arca sous le ticker DEFI. Au 30 juillet, les encours du fonds atteignaient seulement 14,7 millions de dollars, un montant jugé insuffisant pour justifier son maintien.

👉 Retrouvez notre guide – Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin ?

La décision a été prise après analyse de plusieurs critères : encours sous gestion, liquidité de trading, coûts opérationnels, intérêt des investisseurs et cohérence avec la gamme de produits indiciels de la maison. Hashdex continue toutefois de gérer plus de 200 millions de dollars d’actifs auprès d’investisseurs américains.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Bitpanda

Calendrier de la liquidation

Les actionnaires peuvent vendre leurs parts sur NYSE Arca jusqu’à la clôture du 17 août, dernière journée de cotation. Après cette date, le fonds cessera d’accepter les ordres de création auprès des participants autorisés et les parts seront retirées de la cote.

👉 Retrouvez notre guide – Acheter du Bitcoin en France : quelle plateforme choisir ?

Les investisseurs qui conserveront leurs parts après cette date recevront une distribution en cash, attendue autour du 28 août. Le montant sera égal à la valeur liquidative du fonds à cette date, diminué des coûts de fermeture et des frais liés à la vente des bitcoins détenus par le fonds. Hashdex prévient que les mouvements du cours du Bitcoin pendant cette période de liquidation peuvent être substantiels.

Un marché des ETF Bitcoin ultra-concentré

La fermeture du fonds DEFI illustre la difficulté pour les acteurs de taille moyenne à exister face aux mastodontes que sont BlackRock et Fidelity, qui concentrent la majorité des encours sur les ETF Bitcoin spot américains lancés en janvier 2024. Avec 14,7 millions de dollars d’encours, le fonds de Hashdex faisait figure de nain dans un secteur qui pèse plusieurs dizaines de milliards de dollars.

👉 Sur le même sujet – Hashdex se lance dans la course aux ETF Bitcoin spot : en quoi cette demande est différente ?

Le Bitcoin s’échange actuellement autour de 63 716 dollars, en repli d’environ 49,5 % par rapport à son plus haut historique de 126 195 dollars atteint en octobre 2025. Un contexte de marché baissier qui n’aide pas les fonds à attirer de nouveaux flux entrants.

Hashdex n’est pourtant pas un inconnu du secteur. Le gestionnaire brésilien avait été l’un des premiers à se positionner sur les ETF crypto, avec notamment un ETF Bitcoin listé aux Bermudes dès 2020 et, plus récemment, un ETF XRP au Brésil.

Amundi face à la même problématique en Europe

Le cas Hashdex fait écho à une situation similaire en Europe. L'ETP Bitcoin d’Amundi, lancé en avril dernier par le premier gestionnaire d’actifs européen, peine lui aussi à attirer des liquidités. Ses encours plafonnent autour de 2,3 millions de dollars , un montant très modeste au regard de la puissance de feu commerciale du groupe français.

Ces deux exemples soulignent une tendance de fond. Lancer un produit d’exposition au Bitcoin ne suffit plus, il faut désormais convaincre distributeurs et conseillers financiers d’orienter leurs clients vers un produit précis, dans un marché où les places sont chères et où les leaders imposent leur tempo.

Découvrir comment bien investir dans Bitcoin (et protéger son épargne) avec la méthode Stratège

Publicité

Source : GlobeNewswire

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.