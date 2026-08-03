ETF Bitcoin : des arrivées massives à prévoir ?

Le fait de détenir ses BTC en respectant le principe idéologique de l’auto-conservation deviendrait-il obsolète, face à la hausse des agressions crypto et au récent piratage des hardware wallets ColdCard ? Une interrogation de plus en plus difficile à ignorer, pour le possible bénéfice des ETF Bitcoin.

Bitcoin : un principe d'auto-conservation obsolète ?

Initialement prévu comme une opportunité d'adoption accélérée pour les investisseurs institutionnels, le lancement des ETF Bitcoin spot américains a surtout séduit les particuliers en quête de placements simplifiés sur la plus emblématique des cryptomonnaies, sans avoir à affronter les soucis liés à la blockchain.

Quels soucis, diront ses plus fervents défenseurs ? Peut-être le fait de risquer de les perdre à tout jamais du fait d'une simple manipulation hasardeuse, ou de se les faire voler alors qu'ils dorment en sécurité sur un hardware wallet, pourtant présenté comme la meilleure option de sécurité possible.

Et que dire des agressions de plus en plus nombreuses et violentes qui visent des détenteurs de cryptomonnaies aux quatre coins du monde, avec une intensité bien plus importante que nulle part ailleurs sur le territoire français ?

📰 Les investisseurs boudent Bitcoin, le cash devient-il un meilleur placement en 2026 ?

Des craintes légitimes récemment abordées sur le subreddit dédié au Bitcoin (r/Bitcoin) par un malheureux détenteur de 3,5 BTC (environ 220 000 dollars actuellement), répondant au pseudonyme Omniknight111, délesté de ses fonds durant le week-end alors qu'il avait bien pris la précaution de les transférer sur son portefeuille matériel ColdCard.

Il y a deux jours, j'ai vérifié mon portefeuille, et tout avait disparu. Les 3,533382 BTC s'étaient envolés. J'ai actualisé la page encore et encore, en me disant que c'était peut-être un bug ou autre, mais non. La transaction était déjà confirmée et je ne pouvais plus rien faire. Omniknight111

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ETF Bitcoin : la prochaine norme de sécurité du BTC

Une catastrophe pour ce détenteur de Bitcoin, qui vient de perdre en quelques instants « des années d'économies accumulées petit à petit » sans grand espoir d'en revoir un jour le moindre satoshi, au point d'interroger l'influenceur crypto Xeer sur le réseau X au sujet d'une refonte nécessaire de sa stratégie d'investissement dans le domaine.

Question sérieuse : si vous détenez une quantité importante de bitcoins, pourquoi ne pas les vendre pour acheter plutôt un ETF Bitcoin ? De cette façon, vous n'auriez plus à vous soucier des portefeuilles matériels défaillants ni de l'auto-conservation de vos BTC. J'envisage sincèrement cette option pour ma part. Xeer

🔍️ Est-il possible d'investir dans un ETF Bitcoin en France ?

Pourrait-on voir dans ce changement de paradigme associé à la détention de Bitcoin devenir l'un des prochains soutiens au marché américain des ETF Bitcoin spot, qui peinent très clairement à retrouver le chemin des entrées positives durables ?

La question est officiellement posée...

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Source : Xeer

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