Les arnaques en ligne auraient coûté 148 milliards de dollars aux ménages américains en 2025, selon un rapport de la Consumer Federation of America. Plus de la moitié de ces pertes seraient liées à la crypto, avec un coût réel estimé à 80,7 milliards de dollars. Un chiffre en forte hausse.

La crypto au cœur d’une facture record

La Consumer Federation of America (CFA) a publié un rapport actualisé qui chiffre à 148,2 milliards de dollars le coût réel des arnaques et cybercrimes subis par les ménages américains en 2025. Cela représente une hausse de 25,8 % par rapport à 2024, soit une perte moyenne de 1 009 dollars par foyer.

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Plus de la moitié de ces pertes déclarées impliqueraient la cryptomonnaie. L’IC3, la plateforme de signalement du FBI, a recensé 11,4 milliards de dollars de pertes déclarées liées aux crypto-actifs, en hausse de 21,93 % sur un an. Après extrapolation aux cas non signalés, la CFA estime le coût réel à 80,7 milliards de dollars.

An updated report from CFA projects that #Americans are losing an estimated $148.2 billion every year to #OnlineScams. Over half of all reported losses involved #Crypto#ScamEconomyhttps://t.co/O9a6xMuHLS — Consumer Federation of America (@ConsumerFed) July 28, 2026

Le rapport souligne que le montant total dépasse de sept fois les chiffres officiels remontés au FBI, qui n’a enregistré que 20,8 milliards de dollars de pertes déclarées sur l’ensemble des cybercrimes en 2025.

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L’IA et les seniors, nouveaux fronts de la fraude

Nouveauté de cette édition, la CFA mesure pour la première fois l’impact de la fraude dopée à l’intelligence artificielle. Elle représenterait 6,3 milliards de dollars supplémentaires. Ces techniques permettent de générer des faux profils, des conversations personnalisées et du contenu synthétique difficile à détecter, souvent produit en masse.

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Les seniors de plus de 60 ans restent la cible privilégiée des escrocs, avec une hausse de plus de 60 % des pertes déclarées et une moyenne de 38 500 dollars par incident signalé. Les moins de 20 ans, catégorie la moins touchée en valeur, ont quant à eux vu leurs pertes bondir de 198 % en un an.

Le Sénateur de l'Arizona, Mark Kelly, déplore cette situation, et a introduit un projet de loi baptisé "Senior Chatbot Protection Act", qui vise à obliger les entreprises à indiquer clairement aux consommateurs lorsqu'ils interagissent avec une intelligence artificielle, tout en renforçant la protection des personnes âgées.

Les personnes âgées sont les principales cibles des escroqueries en ligne, et l'IA rend ces arnaques plus convaincantes et plus difficiles à détecter. Les milliards de dollars que les familles de l'Arizona perdent à cause de la fraude devraient servir à payer les courses, le loyer et d'autres dépenses essentielles. Mark Kelly, Sénateur de l'Arizona, issu du Parti démocrate

Il estime ainsi que les citoyens ont le droit de savoir s'ils parlent à une machine ou à une personne, estimant qu'il était urgent que le Congrès agisse.

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Meta pointé du doigt

Les réseaux sociaux concentrent l’essentiel de l’activité frauduleuse. Selon le Better Business Bureau cité par la CFA, les plateformes de Meta occupent le trio de tête avec Facebook (57 %), Instagram (22 %) et WhatsApp (8 %). La Global Anti-Scam Alliance a de son côté relevé que 81 % des tentatives d’arnaque aux États-Unis passaient par des services dotés d’une messagerie privée.

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La CFA a d’ailleurs assigné Meta en justice, aux côtés d’une procédure civile menée par le comté de Santa Clara en Californie. Un rapport interne cité par Reuters évoquerait environ 16 milliards de dollars de revenus publicitaires liés à des annonces frauduleuses ou à des produits interdits en 2024, soit près de 10 % du chiffre d’affaires du groupe.

Au Congrès, le SCAM Act, porté de manière bipartisane, veut contraindre les plateformes à vérifier l’identité des annonceurs et à retirer les contenus frauduleux. Une dynamique similaire se dessine à l’échelle des États, notamment à New York.

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Source : Consumer Federation of America

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