Enfin un environnement favorable à une reprise du Bitcoin ?

Après plusieurs mois particulièrement difficiles, certains éléments commencent enfin à évoluer dans une direction plus favorable au Bitcoin. Reste à déterminer si ce changement d’environnement peut réellement provoquer une reprise, ou si les signaux observés restent encore trop fragiles.

Le S&P 500 et le dollar redonnent de l’air au Bitcoin

Le 1er signal positif vient des marchés actions américains, puisque le S&P 500 a inscrit un nouveau record historique mardi 4 août. L’indice a progressé de 1,8 % pour clôturer à 7 736,52 points et évolue désormais en découverte de prix, sans résistance technique au-dessus de son cours.

Cette progression ne garantit pas une hausse mécanique du Bitcoin, mais elle montre que les investisseurs sont de nouveau disposés à prendre davantage de risque.

Lorsque le principal indice boursier américain évolue sur de nouveaux sommets, le contexte devient généralement plus favorable aux actifs risqués. À l’inverse, une correction brutale du S&P 500 pousse souvent les investisseurs à réduire leur exposition et à se tourner vers des actifs considérés comme plus défensifs.

Graphique représentant le cours du S&P 500 en données hebdomadaires

Le 2e élément favorable vient du dollar américain, qui a fortement chuté au cours de la semaine dernière. Cette baisse est notamment intervenue après l’action coordonnée menée par les États-Unis et le Japon afin de soutenir le yen, qui s’était fortement affaibli face au dollar.

Cette faiblesse de la devise japonaise s’explique en grande partie par l’écart important entre les taux d’intérêt pratiqués au Japon et ceux appliqués aux États-Unis. Elle encourage les investisseurs à emprunter en yen, à un coût relativement faible, pour placer ensuite leurs capitaux sur des actifs offrant des rendements supérieurs.

Ce mécanisme correspond au principe du carry trade, une stratégie très répandue sur les marchés financiers internationaux.

Un yen durablement faible favorise l’accumulation de ces positions, mais le principal danger apparaît lorsqu’il remonte trop rapidement. Les investisseurs peuvent alors être contraints de déboucler leurs opérations et de vendre une partie de leurs actions, de leurs obligations ou de leurs cryptos afin de rembourser leurs emprunts.

L’intervention de la semaine dernière ne visait donc pas directement à soutenir les actifs risqués. Elle montre surtout que Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, et les autorités japonaises surveillent attentivement le risque qu’un mouvement désordonné sur le yen ne provoque pas de nouvelles tensions sur les marchés financiers.

Pour Bitcoin, l’effet favorable le plus immédiat vient surtout du recul du dollar. Puisque le BTC est coté en dollars, le fait que ce dernier soit plus plus faible tend à réduire la pression exercée sur son cours et, plus largement, sur l’ensemble des actifs risqués.

Une seule semaine de baisse ne suffit toutefois pas à confirmer un changement durable de tendance. Pour que cet environnement reste favorable au Bitcoin, le recul du DXY devra se prolonger au cours des prochaines semaines.

Comprendre ces interactions demande de suivre plusieurs variables simultanément, sans réagir à chaque mouvement isolé. Dans notre masterclass, nous expliquons comment Crypto Stratège analyse la macroéconomie, le dollar, les marchés actions, la liquidité et la structure du Bitcoin afin de distinguer une simple respiration d’une véritable reprise.

Les flux vers les ETF Bitcoin restent beaucoup trop faibles

Malgré l’amélioration du contexte extérieur, la demande observable sur les ETF Bitcoin spot ne montre toujours aucun véritable redémarrage.

La semaine dernière, les ETF américains ont enregistré 61,53 millions de dollars de sorties nettes, mettant fin à une série de 3 semaines consécutives d’entrées.

Ces 3 semaines pouvaient sembler encourageantes lorsqu’elles étaient observées séparément. Les montants enregistrés restaient pourtant extrêmement modestes face aux capitaux retirés du marché au cours des 2 mois précédents.

Entre le début du mois de mai et la fin du mois de juin, les ETF Bitcoin spot ont enregistré près de 6,94 milliards de dollars de sorties nettes. Face à un tel montant, quelques dizaines de millions de dollars d’entrées hebdomadaires ne permettent pas de parler d’un véritable retour de la demande.

Les flux observés au cours du mois de juillet traduisaient donc davantage une interruption temporaire des sorties qu’un redémarrage durable des achats.

Graphique représentant les entrées/sorties sur les ETF Bitcoin spot américains, en données mensuelles

Pour renforcer le scénario d’une reprise du Bitcoin, il faudrait désormais observer des entrées importantes, régulières et suffisamment durables pour compenser une partie des sorties précédentes.

Deux investisseurs peuvent observer exactement les mêmes signaux sans devoir prendre les mêmes décisions. Notre quiz permet de recevoir une analyse personnalisée de Wil, fondateur de Crypto Stratège, en fonction de votre horizon d’investissement et de votre profil de risque.

La tendance du Bitcoin reste baissière

Le contexte extérieur s’améliore progressivement, mais le graphique du Bitcoin ne permet pas encore de parler d’une véritable reprise.

En données hebdomadaires, le BTC reste inscrit dans une tendance baissière et évolue toujours sous plusieurs résistances importantes. La zone comprise entre 69 000 et 70 000 dollars concentre notamment la moyenne mobile à 20 semaines, la Kijun hebdomadaire et plusieurs anciens niveaux techniques majeurs.

Tant que cette zone ne sera pas reconquise, il restera difficile de parler d’un retournement durable sur le Bitcoin.

La situation est encore plus visible en données journalières, puisque le cours forme actuellement une succession de sommets descendants et de creux de plus en plus bas. Cette structure correspond à la définition classique d’une tendance baissière.

Graphique représentant le cours du Bitcoin, en données journalières

L'analyse de Théo (Crypto Stratège) Bitcoin dispose enfin d’un environnement plus favorable, mais cela ne suffit pas encore pour parler de reprise. Le véritable signal viendra de sa capacité à casser sa structure baissière, puis à reconquérir la zone comprise entre 69 000 et 70 000 dollars. L'analyse de Théo (Crypto Stratège)

La progression du S&P 500 et la baisse du dollar créent des conditions susceptibles de favoriser une reprise. Ce contexte ne peut toutefois pas remplacer la confirmation directement apportée par l’évolution du prix.

La difficulté consiste à ne pas attendre que l’ensemble des indicateurs soient parfaitement alignés, au risque d’intervenir trop tard, tout en évitant d’anticiper trop rapidement un retournement qui pourrait ne jamais se matérialiser.

Une stratégie cohérente ne consiste donc pas à choisir arbitrairement entre un scénario haussier et un scénario baissier. Elle consiste à identifier les niveaux, les conditions et les signaux qui permettront de valider progressivement l’un ou l’autre.

Une méthode sérieuse ne doit pas seulement indiquer quels actifs acheter. Elle doit également préciser dans quelles conditions augmenter son exposition, quand patienter et à quel moment reconnaître que le scénario initial est invalidé. C’est cette approche que nous détaillons dans la masterclass de Crypto Stratège.

L’environnement devient progressivement plus favorable au Bitcoin, ce qui représente une évolution importante après plusieurs mois particulièrement difficiles.

Le passage du S&P 500 en découverte de prix et la baisse du dollar offrent désormais un terrain plus propice aux actifs risqués. Il reste toutefois au Bitcoin à confirmer ce changement directement sur son graphique, tandis que les flux vers les ETF devront montrer que les capitaux reviennent réellement sur le marché.

Les prochaines semaines permettront de déterminer si le Bitcoin est en train de construire une base suffisamment solide pour reprendre sa progression, ou s’il ne fait que reprendre son souffle au sein d’une tendance qui demeure baissière.

Sources : SoSoValue, TradingView

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