Emploi crypto : 12 entreprises ont procédé à 900 suppressions de postes en juillet

La liste s'allonge : douze entreprises crypto ont annoncé des suppressions de postes en juillet 2026, selon le site CryptoJobsList. Une purge particulièrement sévère pour l'industrie.

Licenciements et dépôts de bilan : un mois noir pour l'emploi crypto

Le bilan de juillet comptabilise à la fois les licenciements et les faillites. Et les dépôts de bilan sont particulièrement nombreux sur le mois. C'est le cas de BitMart (-550 postes), Bitmex (-160 postes), Dango, Odos, Zapper Fi et AscendEX, cette dernière ayant fermé pour motif réglementaire plutôt que pour raisons de marché.

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Ces disparitions viennent s'ajouter à une liste déjà longue de fermetures depuis le début de l'année, signe que la purge ne touche pas seulement certains divisions des grandes structures, mais aussi des acteurs entiers qui ne survivent pas au cycle actuel. L'année 2026 a été très contrastée, avec un engouement marqué en début d'année, suivi par une chute des cours qui en a égratigné plus d'un.

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Des entreprises qui sabrent leurs postes

Du côté des licenciements, Uphold a supprimé 85 postes (17% de ses effectifs) le 27 juillet pour recentrer ses ressources sur son activité B2B, tandis qu'Exodus Wallet a coupé 54 postes (25%) le 17 juillet. Polygon Labs a également annoncé des suppressions de postes non chiffrées le 16 juillet dans le cadre d'une restructuration plus large de l'écosystème.

Luno, l'un des plus anciens exchanges crypto, a réduit ses effectifs de 20% le 28 juillet pour cause de conditions de marché, tandis que le protocole Gnosis a également annoncé une restructuration le même jour, sans précision sur le nombre de postes concernés.

Pivot vers l'intelligence artificielle ?

Yield Guild Games (YGG), acteur historique du web3 gaming, a supprimé 35 postes le 7 juillet, motivé cette fois par un pivot vers l'intelligence artificielle, à l'image de plusieurs autres entreprises du secteur ces derniers mois (BitGo, Kraken, Dune, Crypto.com, Gemini, Messari).

Ces dernières invoquent l'IA comme facteur de réorganisation, mais il semblerait que dans les faits, ce soit bel et bien une chute des revenus qui ait largement poussé aux licenciements.

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Quoi qu'il en soit, sur l'ensemble de 2026, le compteur de CryptoJobsList recense déjà 36 entreprises touchées et plus de 6 000 emplois supprimés, avec pour motif principal les conditions de marché. Il semberait donc que la liste des victimes de 2026 est loin d'être close.

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Source : CryptoJobsList

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