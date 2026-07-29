Emirates lance Crypto.com Pay : payez vos vols en crypto à Dubaï

La compagnie aérienne Emirates a officiellement lancé Crypto.com Pay sur son site et son application. Les clients basés aux Émirats arabes unis peuvent désormais régler leurs billets d’avion en cryptos. Une intégration qui concrétise un partenariat signé un an plus tôt entre le transporteur dubaïote et la plateforme d’échange.

Emirates ouvre ses caisses aux paiements en crypto

Emirates a activé Crypto.com Pay comme option de règlement sur emirates.com et sur son application mobile. Concrètement, les clients disposant d’un compte Crypto.com peuvent sélectionner ce mode de paiement au moment de la validation de leur réservation.

Les transactions sont traitées en conformité avec la réglementation des Émirats arabes unis. Le service reste toutefois limité aux résidents éligibles du pays, pour des billets facturés en dirhams émiratis (AED).

Crypto․com is partnering with @emirates to enable Crypto․com Pay™ for flight bookings. Available to approved users in the UAE, this brings next-generation payments to world-class travel while accelerating the vision of the Dubai Cashless Strategy under the D33 Agenda 🇦🇪 Read… pic.twitter.com/KwyU5zwnoa — Crypto.com (@cryptocom) July 28, 2026

Sur mobile, l’utilisateur est redirigé vers l’application Crypto.com pour valider le paiement depuis son wallet, avant de revenir sur l’application Emirates pour récupérer son e-ticket. Sur ordinateur, la procédure passe par un QR code à scanner et à approuver depuis l’application Crypto.com.

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Un partenariat signé il y a un an

Ce lancement matérialise un accord annoncé en juillet 2025, lorsque Emirates et Crypto.com avaient signé un protocole d’entente (MoU) pour explorer l’intégration de Crypto.com Pay dans les systèmes de paiement de la compagnie aérienne.

Passer de la signature au lancement avec Crypto.com en un an est à mettre au crédit des deux équipes, et d’un environnement réglementaire qui rend ce type d’innovation possible. Adnan Kazim, Deputy President et Chief Commercial Officer d’Emirates.

Le dirigeant met en avant les attentes d’une génération plus jeune qui gère son argent et planifie ses voyages depuis son smartphone.

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Du côté de Crypto.com, Eric Anziani, President et COO, salue « un jalon » pour la fonctionnalité Pay de la plateforme. Rappelons qu’Emirates avait déjà exprimé son intérêt pour le secteur crypto dès 2022, notamment avec des projets liés au Web3 et aux NFT.

Dubaï pousse son agenda cashless

L’intégration s’appuie sur l’entité dubaïote de Crypto.com, premier Virtual Asset Service Provider (VASP) à avoir obtenu une licence Stored Value Facilities (SVF) auprès de la Banque centrale des Émirats arabes unis. Ce cadre réglementaire spécifique encadre les paiements en actifs numériques dans le pays.

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Ce déploiement s’inscrit dans la Dubai Cashless Strategy, portée par l’agenda économique D33. L’objectif affiché est de rendre 90 % des transactions financières numériques d’ici la fin de l'année, tant dans le secteur public que dans le privé. Crypto.com avait déjà signé un partenariat avec Dubai Finance pour permettre le règlement de services gouvernementaux en cryptomonnaies.

La plateforme, valorisée à 20 milliards de dollars après une levée récente auprès de Citadel Securities, continue ainsi de multiplier les cas d’usage concrets pour ses services de paiement.

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Sources : Emirates Media Centre, Crypto.com Company News

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