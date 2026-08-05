ElizaOS : Le fondateur déclare le token « mort » après un procès

Shaw Walters, fondateur d’Eliza Labs, a annoncé que le token associé à son projet d’agents IA est « mort ». La fondation se dissout, les fonds restants ayant servi à régler un recours collectif intenté par Burwick Law. Un dénouement brutal pour l’un des projets emblématiques de la vague IA sur Solana.

Le fondateur d’Eliza Labs siffle la fin de la partie

Shaw Walters, fondateur d’Eliza Labs et du framework open-source ElizaOS, a annoncé dans un long message publié sur X que le token associé à son projet est « complètement mort ». La fondation liée au projet est en cours de dissolution.

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Selon Walters, l’équipe a utilisé l’intégralité de la trésorerie restante et des fonds disponibles pour régler un recours collectif intenté par le cabinet Burwick Law. « Leur demande était ridicule, mais nous n’avions pas les moyens de nous battre en justice, alors nous avons réglé en leur donnant tout ce qu’il nous restait », a-t-il expliqué.

I guess I should say something about the token Look. I worked my ass off to the point I got a frozen shoulder and severe health issues from overworking and typing, and it was never enough We built cool shit but it was completely ignored because number down It felt like the… — Shaw (spirit/acc) (@shawmakesmagic) August 4, 2026

Le fondateur a également prévenu les détenteurs qu’aucun rachat, ni mesure sur l’offre, ni soutien de la fondation n’auraient lieu. « Le token est mort. Complètement. La fondation se dissout. Je repars de zéro, puisque je possède la propriété intellectuelle, et je ne laisserai plus jamais un token approcher Eliza », a-t-il écrit.

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Un recours collectif à 2,6 milliards de dollars

En avril dernier, Burwick Law avait déposé un recours collectif fédéral devant le tribunal du district sud de New York, visant Walters, Eliza Labs et plusieurs affiliés. Les accusations portaient sur de la publicité mensongère, des pratiques trompeuses, une négligence dans les déclarations et un enrichissement injustifié.

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La plainte affirmait que le projet s’était présenté à tort comme un fonds de capital-risque autonome géré par une IA indépendante, alors qu’il aurait en réalité été contrôlé par Walters et d’autres initiés. Le token avait atteint un plus haut historique autour de 2,47 dollars le 2 janvier 2025, portant sa capitalisation au-dessus de 2,6 milliards de dollars, avant un effondrement massif.

Le recours pointait aussi une dilution des détenteurs lors de la migration du token ai16z vers ElizaOS, après qu’Andreessen Horowitz (a16z) eut exigé un changement de marque. La migration aurait multiplié par dix l’offre totale, passant de 1,1 milliard à 11 milliards de tokens, avec 40 % alloués à des insiders selon la plainte.

Priorité à l'open-source

Walters affirme désormais vouloir se concentrer exclusivement sur la technologie open-source des agents IA, en dehors de toute logique de token. Il a décrit la culture crypto actuelle comme dominée par « des plaintes incessantes et des dynamiques de casino ».

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« Nous serons encore là dans 10 ans, à repousser les limites de ce que les agents peuvent faire, en allant là où les grandes entreprises ne vont pas », a-t-il conclu. Lancé en octobre 2024 sur Solana sous le nom ai16z, le projet avait été l’un des symboles de la vague des agents IA crypto avant sa chute.

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Sources : The Block, ClaimDepot

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